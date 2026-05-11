Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός – Τον συμβουλεύομαι γενικά»

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε η Μαρία Αντωνά. Στις δηλώσεις της στη «Super Κατερίνα», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον επιτυχημένο παρουσιαστή, η ραδιοφωνική παραγωγός είπε πως: «Σε λίγο καιρό κλείνουμε δύο χρόνια σχέσης. Το συναίσθημα γενικά σε έναν άνθρωπο φαίνεται, είτε αυτό είναι ευχάριστο, είτε αυτό μπορεί να μην είναι τόσο καλό και να είναι δυσάρεστο».

«Όταν υπάρχει ηρεμία, αυτό φαίνεται και σε εσένα. Όταν υπάρχει ένταση, επίσης αυτό φαίνεται και σε εσένα. Δόξα τω Θεώ όλα είναι καλά, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα», πρόσθεσε.

«Είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώμη του για εμένα»

Επιπλέον, η Μαρία Αντωνά εξομολογήθηκε ότι: «Ονειρευόμουν να ζήσω μία σχέση, όπου μέσα σε αυτήν θα βρω την ηρεμία μου, και μέσα από αυτήν εγώ σαν Μαρία θα μπορέσω να εξελιχθώ σαν άνθρωπος. Ναι, θεωρώ, πως σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο κομμάτι, έχω εξελιχθεί πολύ».

«Γιατί είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός, πάρα πολύ σκεπτόμενος, και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που πραγματικά πνευματικά, μπορούν να σε πάνε και ένα επίπεδο παραπάνω. Τον συμβουλεύομαι γενικά στις σκέψεις που μπορεί να έχω. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να με προβληματίσει, ό,τι μπορεί να το σκεφτώ διπλά, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώμη του για εμένα», συνέχισε.