Από το Παρίσι στη Μύκονο η… Έμιλι – Πού και πότε θα γίνουν τα γυρίσματα της σειράς

Ολες οι τελευταίες εξελίξεις για το «Emily in Paris», με τη Λίλι Κόλινς να ετοιμάζεται για τα γυρίσματα στο κοσμοπολίτικο Νησί των Ανέμων. Πότε και πού θα στηθούν τα πλάνα του έκτου κύκλου.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά της Ευρώπης, η Μύκονος, μετρά αντίστροφα για την άφιξη της Λίλι Κόλινς και την έναρξη των γυρισμάτων του έκτου κύκλου του «Emily in Paris». Η δημοφιλής σειρά του Netflix μεταφέρει τη δράση της για πρώτη φορά στο Αιγαίο, με το Νησί των Ανέμων να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Αγγλοαμερικανίδα ηθοποιός, κόρη του θρυλικού μουσικού Φιλ Κόλινς, καταφθάνει στη Μύκονο μαζί με τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ και βασικά μέλη του καστ, όπως η Ασλεϊ Παρκ και ο Λούκας Μπράβο.

Στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, ο Γκάμπριελ (Λ. Μπράβο) στέλνει στην Εμιλι μια καρτ ποστάλ από την Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα καλοκαιρινή ιστορία και πιθανές ανατροπές στο ερωτικό τους νήμα. Η μεταφορά της δράσης στη Μύκονο αναμένεται να δώσει φρέσκια αισθητική ταυτότητα στη σειρά, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο hit του Netflix σε περισσότερες από 90 χώρες.

Την περασμένη Τρίτη πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μυκόνου η αδειοδότηση της παραγωγής για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων στη βόρεια περιοχή του νησιού και στη Χώρα, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του νησιού να ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της σειράς. Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μυκόνου, Σάκης Αγορογιάννης, δήλωσε στη Realnews: «Είναι χαρά και τιμή να έχουμε τέτοιες παραγωγές στο νησί».

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «R», τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα ακουστεί για πρώτη φορά το «action» από τον σκηνοθέτη Αντριου Φλέμινγκ που θα δώσει και το σήμα έναρξης των γυρισμάτων στο Νησί των Ανέμων. Κατά την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων η παραγωγή έχει ζητήσει πρόσβαση στη βόρεια Μύκονο, στην περιοχή του Πανόρμου και του Αγιου Σώστη. Και οι δύο είναι από τις πιο ήσυχες και γραφικές περιοχές του νησιού, με υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά και αμμώδεις παραλίες που αποτελούν το κατάλληλο σκηνικό για τα πλάνα που επιθυμεί η παραγωγή του «Emily in Paris».

Τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων, Τρίτη 18 Μαΐου, η παραγωγή και οι συντελεστές θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους στην πιο κοσμοπολίτικη μεριά του νησιού, στη διάσημη Χώρα, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στα γραφικά Ματογιάννια, στη Μικρή Βενετία, στον Καθολικό Ναό της Παναγίας και στην περιοχή Τρία Πηγάδια.

Χαμός για έναν ρόλο στη σειρά

Μια παραγωγή όπως το «Emily in Paris», που προβάλλεται στην παγκόσμια πλατφόρμα του Netflix, είναι αναμενόμενο να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και κινητικότητα στη Μύκονο, το κοσμοπολίτικο νησί που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα γυρίσματα. Πολλοί κάτοικοι αλλά και εποχικοί εργαζόμενοι στο νησί έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συμμετάσχουν, έστω και ως κομπάρσοι, στα πλάνα της σειράς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περισσότεροι από 100 υποψήφιοι -ντόπιοι αλλά και νέοι που βρίσκονται στη Μύκονο για τη θερινή σεζόν- πέρασαν από κάστινγκ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Μυκόνου. Οι κομπάρσοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν στα γυρίσματα 8 με 12 ώρες ημερησίως, με την αμοιβή να ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά ημέρα. Ο δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης του Mykonos Live TV, Πέτρος Νάζος, σημειώνει: «Ολο το νησί έχει ξεσηκωθεί για τα γυρίσματα του ‘‘Emily in Paris’’. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και πολλοί θέλουν να συμμετάσχουν με κάθε τρόπο».