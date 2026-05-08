LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικές δυνάμεις που στοχοποίησαν τρία αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, λέγοντας: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια» εάν το Ιράν δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία.
- Παρά τις ανταλλαγές πυρών, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε στο δίκτυο ABC News πως η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ: «Η κατάπαυση του πυρός συνεχίζεται — είναι σε ισχύ». Αναφερόμενος δε στα αμερικανικά πλήγματα κατά των ιρανικών δυνάμεων, τα χαρακτήρισε υποτιμητικά ως «απλώς ένα χάδι(love tap)».
- Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν αβέβαιες αλλά σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι «κάτι περισσότερο από μια προσφορά μίας σελίδας», καθώς το Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την απάντησή του.
- Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών στόχων μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» σε τρία αντιτορπιλικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση».
- Από την πλευρά της, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων στην υδάτινη οδό καθώς και πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές.
- Το Πακιστάν, σε ρόλο κεντρικού μεσολαβητή, εμφανίστηκε αισιόδοξο για την έκβαση των συνομιλιών, με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει πως αναμένουν μια συμφωνία «μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα».
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση επιθέσεων με πυραύλους και drones, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονται από το Ιράν.
- Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
- Η ένταση παραμένει στα ύψη και στον νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, παρά την υφιστάμενη κατάπαυση του πυρός.