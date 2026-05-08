LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters

Συμπληρώνοντας πλέον 70 ημέρες από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, το σκηνικό παραμένει μετέωρο ανάμεσα στις προσδοκίες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν και την ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 09:01 08/05/26

    Νότια Κορέα: Έφτασε στη χώρα το πρώτο τάνκερ από τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ - Στο Ντουμπάι το «HMM Namu» που είχε υποστεί ζημιές

    Με την άφιξη του δεξαμενόπλοιου «Odessa» στη Νότια Κορέα την Παρασκευή, σημειώθηκε η πρώτη επιτυχής παράδοση αργού πετρελαίου μέσω των αποκλεισμένων Στενών του Ορμούζ από την έναρξη της κρίσης, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

     

    Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, το υπό σημαία Μάλτας «Odessa» εντοπίστηκε περίπου στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα κοντά σε εγκαταστάσεις ελλιμενισμού στα ανοικτά των ακτών του Seosan. Το πλοίο μεταφέρει περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου, το οποίο, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, θα υποβληθεί σε διύλιση προκειμένου να διατεθεί στην εγχώρια αγορά ως βενζίνη και ντίζελ.

     

    Το δεξαμενόπλοιο είχε καταφέρει να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ στις 17 Απριλίου, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ανάπαυλας στον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ιράν.

     

    Παράλληλα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap μετέδωσε ότι το νοτιοκορεατικό πλοίο «HMM Namu», το οποίο υπέστη πρόσφατα ζημιές από έκρηξη και πυρκαγιά στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Ντουμπάι. Εκεί πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα.

     

  • 08:33 08/05/26

    Ιράν: Βίντεο από τις επιθέσεις κατά 3 αντιτορπιλικών των ΗΠΑ - «Οι πύραυλοί τους έπεσαν στον ωκεανό σαν πεταλούδες» λέει ο Τραμπ

    – Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις εκτοξεύσεις πυραύλων, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά έγιναν στόχος επίθεσης από drones, ταχύπλοα και πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ.

    – Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσαν την απόκρουση της ιρανικής επιχείρησης, με τον Τραμπ να τονίζει ότι «δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά».

    – Ο Τραμπ περιέγραψε την κατάρριψη των ιρανικών επιθετικών μέσων, δηλώνοντας ότι «έπεσαν τόσο όμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους!», ενώ το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας.

     

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ιρανικές δυνάμεις που στοχοποίησαν τρία αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, λέγοντας: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια» εάν το Ιράν δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία.
  • Παρά τις ανταλλαγές πυρών, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε στο δίκτυο ABC News πως η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ: «Η κατάπαυση του πυρός συνεχίζεται — είναι σε ισχύ». Αναφερόμενος δε στα αμερικανικά πλήγματα κατά των ιρανικών δυνάμεων, τα χαρακτήρισε υποτιμητικά ως «απλώς ένα χάδι(love tap)».
  • Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν αβέβαιες αλλά σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι «κάτι περισσότερο από μια προσφορά μίας σελίδας», καθώς το Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την απάντησή του.
  • Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών στόχων μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» σε τρία αντιτορπιλικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση».
  • Από την πλευρά της, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων στην υδάτινη οδό καθώς και πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές.
  • Το Πακιστάν, σε ρόλο κεντρικού μεσολαβητή, εμφανίστηκε αισιόδοξο για την έκβαση των συνομιλιών, με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει πως αναμένουν μια συμφωνία «μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα».
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση επιθέσεων με πυραύλους και drones, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονται από το Ιράν.
  • Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
  • Η ένταση παραμένει στα ύψη και στον νότιο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, παρά την υφιστάμενη κατάπαυση του πυρός.

08:41 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

06:39 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

06:31 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

06:19 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

