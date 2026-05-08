Πώς να βάλετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας – Αναλυτικός οδηγός από τον ενεργειακό επιθεωρητή, Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Την δυνατότητα να μειώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό έως 25% έχουν πλέον τα νοικοκυριά, τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε με το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε, ότι πλέον μπορούν τα νοικοκυριά να τοποθετούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια των κατοικιών τους.

«Ανοίγουμε τον δρόμο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και δημιουργούμε τη δυνατότητα για τον κάθε πολίτη να μειώσει το κόστος της ενέργειας, πραγματώνοντας την ενεργειακή Δημοκρατία» είχε τονίσει πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Τι αναφέρει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής – Αναλυτικός οδηγός

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χριστοδουλίδης αναλύει για τους αναγνώστες του enikos.gr όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι τους και προκειμένου να εξοικονομήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τα 800W, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειάς του, έως και 25% θα αποτελέσει και στην χώρα μας μια νέα πραγματικότητα στα πλαίσια της γενικότερης αντιμετώπισης του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά κυρίως σε μια πιο ρεαλιστική πράσινη μετάβαση.

Η τοποθέτηση ενός plug and play Kit φωτοβολταϊκών ισχύος 800W σε βεράντα παρουσιάζεται συχνά ως μια εύκολη και οικονομική λύση για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όμως η απλότητα της εγκατάστασης δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μια διαδικασία χωρίς κινδύνους. Στην πραγματικότητα, η σύνδεση ενός τέτοιου συστήματος απευθείας σε πρίζα ενσωματώνει τεχνικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που, αν αγνοηθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα τόσο στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού όσο και στο ίδιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ένας από τους βασικότερους κινδύνους σχετίζεται με την υπερφόρτωση της ηλεκτρικής γραμμής στην οποία συνδέεται το σύστημα. Τα περισσότερα plug and play kit διοχετεύουν την παραγόμενη ενέργεια μέσω μιας κοινής πρίζας, η οποία όμως είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλες καταναλώσεις. Αν στην ίδια γραμμή λειτουργούν ταυτόχρονα ενεργοβόρες συσκευές, όπως θερμοσίφωνας, ηλεκτρική κουζίνα ή κλιματιστικό, το συνολικό ρεύμα που διακινείται μπορεί να ξεπεράσει τα όρια αντοχής της καλωδίωσης (διατομή καλωδίου) ή της ασφάλειας, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των αγωγών, την πτώση της ασφάλειας ή ακόμη και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε παλαιότερες εγκαταστάσεις, όπου τα καλώδια και οι προστασίες δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους αμφίδρομης ροής ενέργειας.

Χρήσιμες συμβουλές

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον inverter, δηλαδή τη συσκευή που μετατρέπει το ρεύμα των φωτοβολταϊκών σε κατάλληλη μορφή για το σπίτι. Εάν ο inverter δεν διαθέτει πιστοποιημένη λειτουργία anti-islanding, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συνεχίσει να τροφοδοτεί το κύκλωμα ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από το δίκτυο. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα, αλλά θέμα ασφάλειας, καθώς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τεχνικούς που εργάζονται στο δίκτυο, αλλά και να προκαλέσει βλάβες σε συσκευές όταν επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Ένας σωστός inverter οφείλει να αναγνωρίζει άμεσα την απουσία τάσης από το δίκτυο και να διακόπτει τη λειτουργία του μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη βασικών διατάξεων προστασίας, όπως διακόπτες προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλωμα, καθώς και ρελέ διαρροής που προστατεύει από ηλεκτροπληξία. Χωρίς αυτά, οποιαδήποτε αστοχία, είτε στο ίδιο το κιτ είτε στην εγκατάσταση του σπιτιού, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, η σωστή γείωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφαλή λειτουργία, καθώς εξασφαλίζει ότι τυχόν διαρροές ρεύματος θα διοχετευτούν με ασφάλεια στο έδαφος.

Ένα ακόμη ζήτημα που συχνά παραβλέπεται είναι η πιθανότητα έγχυσης ενέργειας προς το δημόσιο δίκτυο. Όταν η παραγωγή του φωτοβολταϊκού ξεπερνά την κατανάλωση του σπιτιού, το πλεόνασμα ενέργειας μπορεί να διοχετευθεί προς το δίκτυο, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί ειδική σύμβαση και κατάλληλο μετρητή. Η ανεξέλεγκτη έγχυση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σταθερότητας στο τοπικό δίκτυο, ειδικά αν πολλοί χρήστες εγκαταστήσουν παρόμοια συστήματα χωρίς συντονισμό και έλεγχο.

Οι προδιαγραφές

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι, είναι σημαντικό το σύστημα να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να συνοδεύεται από πιστοποιήσεις που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εγκατάσταση σε ξεχωριστή γραμμή, η αποφυγή χρήσης πολύπριζων και προεκτάσεων, καθώς και ο έλεγχος από αδειούχο ηλεκτρολόγο πριν από τη λειτουργία, αποτελούν βασικές πρακτικές που ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια. Παράλληλα, ο χρήστης θα πρέπει να έχει επίγνωση των ορίων της εγκατάστασής του και να αποφεύγει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενεργοβόρων συσκευών στην ίδια γραμμή».

Επεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων

Επίσης πέραν από τα θέματα πιστοποιήσεων και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι τίθενται και θέματα που άπτονται την πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως επεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων και δεν μιλάμε για διατηρητέα κτίρια, αλλά για κοινές πολυκατοικίες στον γενικό αστικό ιστό. Επίσης η μαζική εγκατάσταση τέτοιων φωτοβολταικών διατάξεων στις βεράντες, θα επηρεάσει σε ένα βαθμό και το μικροκλίμα της αστικής περιοχής (φαινόμενο θερμικής νησίδας), αύξηση της θερμοκρασίας, ειδικά τους θερινούς μήνες, οπότε πρέπει να ληφθεί και ειδική μέριμνα για αντιστάθμιση του προβλήματος, όπως η επιδότηση προγραμμάτων φυτεμένων δωμάτων σε πολυκατοικίες ή άλλες ενεργειακές επεμβάσεις απομείωσης εκπομπών θερμότητας στο περιβάλλον.

Συνολικά, τα plug and play φωτοβολταϊκά μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Η σωστή επιλογή εξοπλισμού, η ύπαρξη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας και η προσεκτική ενσωμάτωση στην οικιακή εγκατάσταση δεν είναι απλώς προαιρετικές λεπτομέρειες, αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή κινδύνων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο του σπιτιού όσο και του ευρύτερου ηλεκτρικού δικτύου.