Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (8/5) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για την Euroleague

Τα ματς Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τα Playoffs της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/5/2025):

09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS4

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:55 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS5

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS6

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS7

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

15:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS8

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

16:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS9

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Futsal Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπουγιούκτσεκμετσε Turkish Basketball Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ανόρθωση – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Καρλσρούη Bundesliga 2

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μίντεν – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Χιλάλ Saudi King Cup

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πάλμα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship