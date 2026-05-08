Βίντεο: Στιγμές τρόμου για δρομείς στις Φιλιππίνες – Τράπηκαν σε φυγή καθώς γιγαντιαίο σύννεφο τέφρας τους καταδίωκε

Δραματικές στιγμές έζησε μια ομάδα δρομέων στις Φιλιππίνες, όταν αναγκάστηκαν να τρέξουν για τη ζωή τους καθώς ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας, που προκλήθηκε από τη μερική κατάρρευση τμήματος του ηφαιστείου Μαγιόν, άρχισε να τους πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

Το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή δείχνει έναν τεράστιο «τοίχο» πυκνού μαύρου καπνού να κυλά στον δρόμο κοντά στην πόλη Λεγκάσπι, ενώ οι δρομείς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν.

Αρχικά, η παρέα των δρομέων φαινόταν να γελά και να βιντεοσκοπεί το φαινόμενο, όμως ο πανικός επικράτησε γρήγορα καθώς το σύννεφο τέφρας τους πλησίαζε απειλητικά.

Η μαρτυρία ενός 27χρονου

Ο Κένεθ Ουρμπάνο, 27 ετών, εξήγησε πως ετοιμαζόταν για τρέξιμο με τους φίλους του όταν παρατήρησαν ένα μικρό λευκό σύννεφο στους πρόποδες του ηφαιστείου, το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα μεταμορφώθηκε σε απειλή.

«Δεν του έδωσα σημασία», είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Ωστόσο, όταν έφτασαν στην άλλη πλευρά του περιφερειακού δρόμου, η εικόνα άλλαξε δραματικά.

Ο Ουρμπάνο περιέγραψε σχετικά: «Ξαφνικά είδαμε έναν τεράστιο τοίχο από πυκνό μαύρο καπνό. Σταματήσαμε μάλιστα να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά μετά παρατήρησα στα δεξιά μου ότι ο καπνός κινούνταν αργά προς το μέρος μας. Τότε μας ήρθε η αναλαμπή – αυτός δεν ήταν κανονικός καπνός. Ήταν τέφρα από τον θόλο του ηφαιστείου Μαγιόν».

Η ομάδα κατάφερε να διασωθεί την τελευταία στιγμή χάρη σε έναν διερχόμενο οδηγό που σταμάτησε και τους απομάκρυνε με ασφάλεια.

«Ήταν ένα μείγμα συναισθημάτων. Γελούσαμε και δεν το παίρναμε στα σοβαρά στην αρχή, αλλά γρήγορα σοβαρευτήκαμε ενώ παραμείναμε αρκετά ψύχραιμοι ώστε να σκεφτούμε λογικά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε ο 27χρονος.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι και πτώση λάβας

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, το οποίο επηρέασε περίπου 200.000 ανθρώπους σε περισσότερα από 120 χωριά.

Τουλάχιστον 54.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των μαζικών στηλών τέφρας.

Ο Τερεσίτο Μπακολκόλ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππινών, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε εκρηκτική δραστηριότητα, αλλά τεράστιες αποθέσεις λάβας στη νοτιοδυτική πλαγιά κατέρρευσαν ξαφνικά προκαλώντας μια πυροκλαστική ροή.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια «χιονοστιβάδα καυτών βράχων, τέφρας και αερίων».

LOOK; Personnel from the Bureau of Fire Protection conduct flushing and clearing operations in Barangay Tumpa, Camalig, Albay on May 8, days after an active lava collapse from Mayon Volcano on May 2 triggered pyroclastic density currents that blanketed nearby communities in ash.… pic.twitter.com/vp7JJPNaCc — Inquirer (@inquirerdotnet) May 8, 2026



Αν και δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί, τα τεράστια σύννεφα τέφρας διασκορπίστηκαν σε 124 χωριά, κυρίως στην επαρχία Αλμπάι, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους και προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ορατότητας.

Με πληροφορίες από: Daily Mail