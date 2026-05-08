Ιράν: Βίντεο από τις επιθέσεις κατά 3 αντιτορπιλικών των ΗΠΑ – «Οι πύραυλοί τους έπεσαν στον ωκεανό σαν πεταλούδες» λέει ο Τραμπ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Tο ημιεπίσημο πρακτορείο Fars έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις εκτοξεύσεις πυραύλων που σχετίζονται με τη φερόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσαν την απόκρουση της πολυεπίπεδης ιρανικής επιχείρησης.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας, έπειτα από αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό πετρελαιοφόρο και σε ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ.


Στόχος της επίθεσης έγιναν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων κλάσης Arleigh Burke -τα «USS Truxtun», «USS Rafael Peralta» και «USS Mason»- τα οποία δέχθηκαν ταυτόχρονα πυρά από drones, ταχύπλοα σκάφη και πυραύλους.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε: «Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις διέπλευσαν, με απόλυτη επιτυχία, τα Στενά του Ορμούζ, ενώ δέχονταν πυρά. Δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά οι Ιρανοί επιτιθέμενοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές».

Πηγή: Truth Social

Αν και η CENTCOM δεν διευκρίνισε τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αναχαίτιση, τα συγκεκριμένα πλοία διαθέτουν προηγμένη αμυντική θωράκιση, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Standard για βαλλιστικές απειλές, του συστήματος Sea Sparrow για απειλές μικρότερου βεληνεκούς, καθώς και του πυροβόλου Phalanx (Gatling 20mm) ως έσχατη γραμμή άμυνας.


Ο Τραμπ περιέγραψε με τον δικό του γλαφυρό τρόπο την κατάρριψη των ιρανικών μέσων: «Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον των αντιτορπιλικών μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Ομοίως, ήρθαν drones και καταστράφηκαν εν πτήσει. Έπεσαν τόσο όμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους!».

Τα πλοία κλάσης Arleigh Burke, μήκους 150 μέτρων και εκτοπίσματος έως 9.700 τόνων, θεωρούνται η «ραχοκοκαλιά» του αμερικανικού ναυτικού, διαθέτοντας επιπλέον πυροβόλα 127mm στην πλώρη για την αντιμετώπιση στόχων επιφανείας, όπως τα ιρανικά ταχύπλοα που συμμετείχαν στην επίθεση.

