Metallica: Το 360° show έρχεται στο ΟΑΚΑ – Ώρες, οδηγίες πρόσβασης, parking και τι απαγορεύεται

Ευανθία Τασσοπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έχει αρχίσει και η Αθήνα «πάλλεται» ήδη στους ρυθμούς των τραγουδιών του συγκροτήματος.

Οι θρύλοι της παγκόσμιας heavy metal σκηνής φέρνουν για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Στη συναυλία της Αθήνας θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose, σε ένα εκρηκτικό line-up που υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία.

Με φρενήρεις ρυθμούς, κοφτερά riffs και αστραπιαία επιθετικότητα, οι Metallica ηγούνται εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια ως η πιο εμβληματική και επιδραστική δύναμη του thrash metal.

Από το εκρηκτικό Kill ‘Em All μέχρι το καθοριστικό για το είδος Master of Puppets και το πολιτισμικό φαινόμενο The Black Album, οι Metallica εξελίσσονται διαρκώς χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Συνδυάζοντας αιχμηρά riffs με κοινωνικό σχολιασμό και τεχνική αρτιότητα, κάθε εποχή της μπάντας αφηγείται ένα νέο κεφάλαιο στη σταθερά τολμηρή πορεία τους.

Ως ένα από τα «Big Four» του thrash metal, μαζί με τους Slayer, Megadeth και Anthrax, η επιρροή των Metallica ξεπερνά γενιές. Είτε πρόκειται για τη δύναμη του Load, την κάθαρση του Death Magnetic, ή τη βαθιά ενδοσκόπηση του 72 Seasons του 2023, το συγκρότημα επεκτείνει συνεχώς τα όριά του παραμένοντας αναγνωρίσιμο.

Το 2025, το συγκρότημα ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία Metallica: M72, με ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες – Οδηγίες

Οι πόρτες ανοίγουν στις  16:00 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17 (βλ. πινέζες του χάρτη).

  • Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
  • Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5
  • Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10
  • H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11, 12, 13, 14, 15
  • H Είσοδος Καθήμενων 17, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. γαλάζια πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»)

Χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδό σας στη συναυλία των Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο:

  • Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.
  • Απαγορεύονται επίσης:
    -Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά
    – Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών
    – Drones
    – Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)
    -Μεγάλες ομπρέλες
    – Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος
    -Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες
    -Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους
    -Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους
    – Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες
    – Αλκοόλ, ναρκωτικά

Ουρές στο pop up store στην Τεχνόπολη

