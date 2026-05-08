Εκλογική εγρήγορση και «καρφιά»: Γεωργιάδης: «Υπάρχουν υπουργοί που γυρνάνε το Σύμπαν» – Θεοδωρικάκος: «Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες»

Σε συνεντεύξεις τους ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκαν στα «καρφιά» κατά τη διάρκεια της Κ.Ο. της ΝΔ.

Ο υπουργός Υγείας άφησε νέες αιχμές για τον Νίκο Δένδια, λιγότερες από 24 ώρες μετά τα «πυρά» του στη συνεδρίαση του κόμματος.

Γεωργιάδης: Υπάρχουν υπουργοί «που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το Σύμπαν»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης χώρισε τους υπουργούς σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρειες, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλα, αυτούς που μιλάνε για όλα και αυτούς που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους.

Και μετά προσέθεσε και άλλη μια κατηγορία, λέγοντας ότι «υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το Σύμπαν». Σημείωσε, δε, ότι «εγώ θα μείνω στη φράση ότι όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Ο Μητσοτάκης στο κλείσιμο μου είπε “πράγματι Άδωνι δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδεις με το κυβερνητικό έργο”».

Θεοδωρικάκος: Δεν μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής, αν δεν έχει δουλέψει στη ζωή του

«Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ήταν εξαιρετικά θετική, γόνιμη και ουσιαστική. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που έχει την ευθύνη του τόπου τα τελευταία επτά χρόνια, την εντολή και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, γόνιμες προτάσεις, ιδέες, προφανώς και κριτική», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα».

Για τις θέσεις που εξέφρασε στη συνεδρίαση, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση – που στην πιο ακραία περίπτωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποιους μήνες – είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας. Η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σοβαρό τρόπο, ασφάλεια, ανάπτυξη και σιγουριά με τη ΝΔ ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 2015 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες και όποιος λείψει από αυτή τη μάχη, θα έχει την ευθύνη του. Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απών».

Για την συνταγματική αναθεώρηση που θα εξελιχθεί τους επόμενους δύο μήνες και την πρόταση να μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής στα 21 του χρόνια, τόνισε πως «νοιαζόμαστε για τους νέους ανθρώπους, είναι προτεραιότητα για την παράταξή μας, ασκούμε πολιτικές και πρέπει να τις κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, ένταση και αποτελεσματικότητα, ώστε να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Όμως, στα 21 σου, ούτε έχεις προλάβει να έχεις ένσημα, δεν έχεις προλάβει να ολοκληρώσεις ούτε το βασικό σου πτυχίο σε μια σχολή, ενώ ένα αγόρι που σπουδάζει, δεν έχει πάει πιθανότατα ούτε φαντάρος. Είμαι υπέρ της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στα κοινά, αλλά στη δική μου αντίληψη για να γίνεις βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχεις δουλέψει στη ζωή σου».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Η απάντηση είναι πιο εύκολη από την απόφαση στην κάλπη που δεν έχει περιθώριο αλλαγής γνώμης. Η ΝΔ δεν μπορεί να αναμετράται με όποιον είναι δεύτερος, αλλά με τις ανάγκες των πολιτών και της πατρίδας μας στην πορεία προς το 2030. Να γίνει πιο ισχυρή η σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Την ώρα της κάλπης θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα προτιμήσουν τη σίγουρη πορεία προς τα εμπρός με αυτούς που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όλης της κοινωνίας».