Μαρινάκης για το «να ιδρώσουμε τη φανέλα» του Μητσοτάκη: «Δεν ήταν αρνητικής φύσεως, αλλά κάλεσμα πολιτικής μάχης»

Στη φράση «να ιδρώσουμε τη φανέλα» του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις αιχμές που άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Νίκο Δένδια, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε επίσης για τις επερχόμενες εκλογές, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ακούγονται για την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της ΝΔ.

Για τη φράση «να ιδρώσουμε τη φανέλα» του Μητσοτάκη

Σχετικά με τη ατάκα «Γιατί δεν ιδρώνουν τη φανέλα όλοι», που είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι: «Δεν ήταν αρνητικής φύσεως η φράση του πρωθυπουργού. Είπε το αυτονόητο, ότι για να κερδίσεις μάχη, πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα. Πολλές φορές, οι απαντήσεις πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες. Είναι κάτι που έπρεπε να ειπωθεί απο τον πρωθυπουργό».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Βιώσαμε εποχές που επιχειρήθηκε προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης (πχ. Τέμπη). Τότε δεν ήταν εύκολη η κατάσταση, αλλά με απόλυτο σεβασμό έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες. Τότε κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά. Δε θέλω να πω ότι κάποιοι “κρύφτηκαν”. Όταν είσαι μέλος μιας ομάδας, μιας κυβέρνησης, προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς. Όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συλλογική απάντηση, καλό είναι και τότε. Την ατζέντα τη διαμορφώνει η κοινωνία».

Για τα «καρφιά» Γεωργιάδη κατά Δένδια

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι φωτογραφήθηκε ο Νίκος Δένδιας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι: «Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή είναι λάθος να εστιάζεται σε έναν υπουργό ή ένα πρόσωπο». Συμπλήρωσε: «Δεν θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας, αλλά επειδή επικοινωνώ μαζί του, νομίζω ότι η κουβέντα έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά».

Σχετικά με το αν υπάρχει εμμονή του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δένδια είπε ότι: «Δεν υπάρχει. Όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, που ενδιαφέρει τον κόσμο, που μας ακούει, τότε μόνο κακό κάνει. Πρωτοφανής γεωπολιτική συγκυρία, ανησυχία για το πως θα επηρεαστεί η καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά. Τεράστιες επιτυχίες και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Στόχος να μένουμε σε αυτό. Όλες οι άλλες συζητήσεις δεν αφορούν».

Για τις εκλογές

Αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές είπε: «Εμμένω στα όσα είπε ο πρωθυπουργός. Εκλογές το 2027. Από κει και πέρα… Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο… ακούγονται πολλά. Δεν είναι θέμα επιφύλαξης. Κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι γίνονται εκλογές».

Για τα ποσοστά ΝΔ στις δημοσκοπήσεις

Για τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, που εμφανίζουν κάμψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «μεγάλη σημασία η πρόθεση. Ασκήσεις επί χάρτου είναι, άρα πρέπει να γίνει στο 100%. Το 2023 λίγο πριν από την τελική ευθεία των εκλογών, μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκκίνησης. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο.

Πιστεύω όμως ότι:

1. Η επιτυχία έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα μας

2. Με το τι θα πούμε για την επόμενη 4ετια

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα Μητσοτάκη και ΝΔ, είναι ότι αυτό που λέμε ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, με ποιο σημαντικό θέμα την Οικονομία. Δεν λέμε μόνο τι θα δώσουμε, εξηγούμε και πώς το δίνουμε. Δημιουργούμε τις συνθήκες. Αυτό είναι μια πολιτική με αρχή, μέση και τέλος. Πολιτεύεσαι με πρόγραμμα, και από την άλλη ακούμε μόνο τοξικότητα κλπ. Παραμένω συγκροτημένα αισιόδιοξος».

Για το κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Δεν υποτιμάμε ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός. Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Η ΝΔ οφείλει να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Ο Τσίπρας παίζει σε άλλο γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας (δημαγωγίας, έντονης αντιπαράθεσης). Η εξέλιξη δεν θα αλλάξει τη στόχευσή μας. Σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα».

Συμπλήρωσε ότι μια «εκτίμηση για 2ο κόμμα θα είναι βιαστική. Πλεονέκτημα Τσίπρα σε σχέση με Ανδρουλάκη είναι ότι ο 1ος είναι αυθεντικότερος εκφραστής. Μειονέκτημα, ότι έχει δοκιμαστεί. Τον έχουμε δει και έχει την αξία του. Οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν».

Για παρουσία Καραμανλή στο συνέδριο ΝΔ

Τέλος, αναφορικά με την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Ξεκινησαν προχθές οι προσκλήσεις. Προσωπική σχέση Ρουσόπουλου, θα τον επισκεφτεί, θα τον καλέσει. Απόφασή του το τι θα κάνει. Προφανώς είναι ένα ζωντανό κομμάτι της παράταξης, δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς θέλουμε να είναι. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο για την παράταξη και την ιστορία της. Είναι μια προσωπική απόφασή του».

Καταλήγοντας πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η πορεία της ΝΔ και οι επόμενες εκλογές θα εξαρτηθούν από το πόσο η ΝΔ θα απαντήσει στα περισσότερα καυτά ερωτήματα του συνόλου της κοινωνίας. Όλα έχουν την αξία τους, αλλά ο κοσμος θα ψηφίσει με βάση όσα λέει το κάθε κόμμα».