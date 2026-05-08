Metallica: Εικόνες και βίντεο από το soundcheck στο ΟΑΚΑ που «ταρακούνησε» την Αθήνα – Ποια τραγούδια έπαιξαν

Λίγες ώρες απομένουν για την μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, με τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ να συνεχίζονται για το πολυαναμενόμενο M72 Tour.

Το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026, δύο ημέρες πριν από την επίσημη εμφάνιση του Σαββάτου, το θρυλικό συγκρότημα έκανε την πρώτη του πρόβα (soundcheck) στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τα 4 μέλη των Metallica ανέβηκαν στη σκηνή, έλεγξαν τον ήχο, τα φωτιστικά εφέ και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το επικό show που ετοιμάζουν.

Φωτογραφίες από την πρόβα δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, προσφέροντας μια πρώτη γεύση για την μεγάλη συναυλία.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι Metallica:

Βίντεο από το soundcheck των Metallica

Τα τραγούδια που έπαιξαν οι Metallica

Η λίστα των τραγουδιών που έπαιξαν οι Metallica στο Soundcheck:

For Whom the Bell Tolls

Lux Æterna

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

King Nothing

Sad But True

The Unforgiven

One

Fuel

