Τηλεθέαση (7/5): «Το σόι σου» κέρδισε στην prime time

Η σειρά «Το σόι σου» κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time ζώνης.
Η σειρά του ALPHA κυριάρχησε τόσο στο δυναμικό κοινό με 26,4% όσο και στο σύνολο με 25,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική. Πολύ κοντά βρέθηκε και η επανάληψη της σειράς με 26,1% στο δυναμικό κοινό.
Το «MasterChef» του STAR διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο νεανικό κοινό με 15,2%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» σημείωσε 17,3% στο γενικό σύνολο. Από το MEGA, η «Γη της ελιάς» και το «Μια νύχτα μόνο» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, ενώ το «Survivor» στον ΣΚΑΪ παρέμεινε ανταγωνιστικό.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Το σόι σου
|26,4
|2
|ALPHA
|Το σόι σου Ε
|26,1
|3
|STAR
|MasterChef
|15,2
|4
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|14,8
|5
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,4
|6
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|9,8
|7
|MEGA
|Έχω παιδιά
|9,3
|8
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|8,9
|9
|ANT1
|Europa League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
|7,9
|10
|OPEN
|Ξένη ταινία – Mystery in Saint Tropez
|5,4
|11
|ANT1
|Pre game
|3,9
|12
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,9
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Το σόι σου
|25,1
|2
|ALPHA
|Το σόι σου Ε
|22,3
|3
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|17,3
|4
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|16,3
|5
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|14,3
|6
|STAR
|MasterChef
|11,6
|7
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|10,4
|8
|ANT1
|Europa League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
|10,0
|9
|MEGA
|Έχω παιδιά
|8,5
|10
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,7
|11
|ANT1
|Pre game
|4,3
|12
|OPEN
|Ξένη ταινία – Mystery in Saint Tropez
|5,3