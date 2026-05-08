Τηλεθέαση (7/5): «Το σόι σου» κέρδισε στην prime time

Η σειρά «Το σόι σου» κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time ζώνης.

Η σειρά του ALPHA κυριάρχησε τόσο στο δυναμικό κοινό με 26,4% όσο και στο σύνολο με 25,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική. Πολύ κοντά βρέθηκε και η επανάληψη της σειράς με 26,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «MasterChef» του STAR διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο νεανικό κοινό με 15,2%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» σημείωσε 17,3% στο γενικό σύνολο. Από το MEGA, η «Γη της ελιάς» και το «Μια νύχτα μόνο» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, ενώ το «Survivor» στον ΣΚΑΪ παρέμεινε ανταγωνιστικό.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Το σόι σου 26,4 2 ALPHA Το σόι σου Ε 26,1 3 STAR MasterChef 15,2 4 ALPHA Άγιος έρωτας 14,8 5 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,4 6 MEGA Η γη της ελιάς 9,8 7 MEGA Έχω παιδιά 9,3 8 ΣΚΑΪ Survivor 8,9 9 ANT1 Europa League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 7,9 10 OPEN Ξένη ταινία – Mystery in Saint Tropez 5,4 11 ANT1 Pre game 3,9 12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,9

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)