Τηλεθέαση (7/5): «Το σόι σου» κέρδισε στην prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

to soi sou

Η σειρά «Το σόι σου» κυριάρχησε στην τηλεθέαση της prime time ζώνης.

Η σειρά του ALPHA κυριάρχησε τόσο στο δυναμικό κοινό με 26,4% όσο και στο σύνολο με 25,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική. Πολύ κοντά βρέθηκε και η επανάληψη της σειράς με 26,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «MasterChef» του STAR διατήρησε υψηλές επιδόσεις στο νεανικό κοινό με 15,2%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» σημείωσε 17,3% στο γενικό σύνολο. Από το MEGA, η «Γη της ελιάς» και το «Μια νύχτα μόνο» κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, ενώ το «Survivor» στον ΣΚΑΪ παρέμεινε ανταγωνιστικό.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Το σόι σου 26,4
2 ALPHA Το σόι σου Ε 26,1
3 STAR MasterChef 15,2
4 ALPHA Άγιος έρωτας 14,8
5 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,4
6 MEGA Η γη της ελιάς 9,8
7 MEGA Έχω παιδιά 9,3
8 ΣΚΑΪ Survivor 8,9
9 ANT1 Europa League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 7,9
10 OPEN Ξένη ταινία – Mystery in Saint Tropez 5,4
11 ANT1 Pre game 3,9
12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,9

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Το σόι σου 25,1
2 ALPHA Το σόι σου Ε 22,3
3 ALPHA Άγιος έρωτας 17,3
4 MEGA Μια νύχτα μόνο 16,3
5 MEGA Η γη της ελιάς 14,3
6 STAR MasterChef 11,6
7 ΣΚΑΪ Survivor 10,4
8 ANT1 Europa League Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 10,0
9 MEGA Έχω παιδιά 8,5
10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,7
11 ANT1 Pre game 4,3
12 OPEN Ξένη ταινία – Mystery in Saint Tropez 5,3

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θαλασσαιμία:Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα της πρόληψης

Καρκίνος του δέρματος: Το Νο1 ύπουλο σημάδι που σχετίζεται με τη νόσο – Δεν είναι οι σπίλοι

Νέα προκήρυξη για 167 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου στην ΟΣΥ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Πώς θα βάλετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας – Αναλυτικός οδηγός από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Ιονίζουσα ακτινοβολία: Ο «αόρατος εχθρός» των κβαντικών υπολογιστών και η λύση της Google

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel
περισσότερα
08:57 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Οι ανατροπές στα στοιχήματα για τους ημιτελικούς – Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

Με τις πρώτες πρόβες για τον Δεύτερο Ημιτελικό της Eurovision να έχουν ολοκληρωθεί και τα βίντ...
07:46 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Eurovision: Ένα παγκόσμιο κυνήγι θησαυρού – Η προσπάθεια να βρεθούν τα χαμένα αρχεία του 1956 και 1964

Καθώς ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision γιορτάζει την 70ή επέτειό του, οι υπεύθυνοι στρέ...
05:48 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 8/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 8/5/2026.
05:43 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 8/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 8/5/2026.
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή