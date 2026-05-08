Τέλος εποχής: Ολοκληρώνεται το 2031 η συνεργασία της FIFA με την Panini – Ποια εταιρεία θα την αντικαταστήσει

Η FIFA ανακοίνωσε το τέλος της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την ιταλική εταιρεία Panini, δημιουργό των εμβληματικών άλμπουμ με αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1970. Η συνεργασία θα αντικατασταθεί το 2031 από την Fanatics, της οποίας οι δραστηριότητες καλύπτουν από την ανταλλαγή καρτών έως τα αθλητικά στοιχήματα.

«Η FIFA και η Fanatics υπέγραψαν μια μακροπρόθεσμη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης που καλύπτει διάφορα συλλεκτικά αντικείμενα, όπως αυτοκόλλητα, κάρτες ανταλλαγής και παιχνίδια με κάρτες ανταλλαγής», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση για την νέα συνεργασία, που θα τεθεί σε ισχύ το 2031.

«Μία από τις κύριες νέες προσφορές για τους φιλάθλους, είναι η διάσημη σειρά καρτών που περιλαμβάνει στοιχεία από τις φανέλες των παικτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φορέθηκαν στον πρώτο τους αγώνα», διευκρινίζεται από την FIFA.

Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί το τέλος μιας 60ετούς συνεργασίας με την εταιρεία, που εδρεύει στην Μόντενα και ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από τους τέσσερις αδελφούς Panini. Το τελευταίο άλμπουμ από την εν λόγω εταιρεία, θα είναι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, με την συμπλήρωση 100 ετών της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.

Ο Μάικλ Ρούμπιν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fanatics, χαιρέτισε την ημέρα αυτή ως «ιστορική» για την εταιρεία και πρόσθεσε: «Το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον αθλητικό κλάδο. Θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα συλλεκτικά αντικείμενα και την αφήγηση γύρω από το ποδόσφαιρο σε μια νέα διάσταση».

Η αμερικανική εταιρεία είναι ήδη συνεργάτης της FIFA για την εμπορία προϊόντων σχετικά με το Μουντιάλ 2026, που θ΄αρχίσει στις 11 Ιουνίου.

Οι δραστηριότητες της Fanatics καλύπτουν από αθλητικά στοιχήματα και συλλεκτικά αντικείμενα έως διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, αγορές προβλέψεων, προϊόντα φιλάθλων και αδειοδοτημένα προϊόντα lifestyle.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στις προσπάθειες της FIFA να παγκοσμιοποιήσει και να «αναζωογονήσει» το κοινό της, μετά την συνεργασία της με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok και την πλατφόρμα YouTube, αλλά και την πιστοποίηση δημιουργών περιεχομένου για την κάλυψη αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτό το καλοκαίρι.