Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Τι δείχνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του – «Υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρωμένο επιθετικό μέσο» λέει ο ναύαρχος Νίκος Σπανός

Το ουκρανικής σχεδίασης – τύπου MAGURA V5, είναι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι παρόμοιο με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα.

Μεταφέρθηκε στο Πλατηγυάλι, δίπλα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ΤΕΝΞ ότι έφερε εκρηκτικά αλλά και πυροκροτητές.

Ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος ε.α. και πρώην Διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας, εξηγεί σε ανάρτησή του στα social media, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

«Η εικόνα αποτυπώνει ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος (Unmanned Surface Vehicle – USV), σχεδιασμένο για επιχειρησιακή χρήση υψηλού κινδύνου, πιθανότατα με ρόλο προσβολής στόχων μέσω εκρηκτικού φορτίου», εξηγεί αρχικά ο κ. Σπανός και συνεχίζει:

Το σκάφος παρουσιάζει:

* Χαμηλό προφίλ (low observable design) για μειωμένη ανίχνευση

* Στενόμακρο σκαρί με υδροδυναμικές γραμμές που ευνοούν υψηλή ταχύτητα και σταθερότητα

* Ενισχυμένη κατασκευή (νεύρα/δοκοί) για αντοχή σε καταπονήσεις και θαλάσσια φόρτιση

* Διαμόρφωση καταστρώματος με θυρίδες πρόσβασης για εσωτερικά συστήματα

Η συνολική σχεδίαση παραπέμπει σε σκάφος υψηλής ταχύτητας και χαμηλής παρατηρησιμότητας, κατάλληλο για αποστολές διείσδυσης.

Σύμφωνα με την περιγραφή:

* Διαθέτει σύστημα πρόωσης υψηλής απόδοσης, πιθανόν υδροπροωθητήρα (waterjet)

* Αυτονομία έως 2.000 ναυτικά μίλια, κάτι που υποδηλώνει:

* Μεγάλη ενεργειακή χωρητικότητα

* Συνδυασμό μπαταριών και ενδεχομένως θερμικού κινητήρα ή υβριδικού συστήματος

Αυτό το εύρος επιχειρησιακής δράσης το καθιστά ικανό για στρατηγικές αποστολές μεγάλης απόστασης.

Στο άνω μέρος διακρίνονται:

* Κεραίες/αισθητήρες επικοινωνίας και καθοδήγησης

* Πιθανό σύστημα δορυφορικής ή RF καθοδήγησης

* Μονάδες ελέγχου που επιτρέπουν:

* Τηλεχειρισμό

* Προγραμματισμένη πορεία (autonomous navigation)

Εκρηκτικό Φορτίο και Πυροδότηση»

Το σημαντικότερο στοιχείο

Όπως σημειώνει ο κ. Σπανός, το πλέον κρίσιμο στοιχείο του συστήματος είναι το φορτίο:

* Περίπου 300 κιλά πυρομαχικών/εκρηκτικής ύλης

* Ενσωματωμένοι εκπυρσοκροτητές (detonators) – αναφέρεται ύπαρξη 4 μονάδων

* Διακόπτης λειτουργίας:

* SAFE: απενεργοποιημένο σύστημα πυροδότησης

* UNSAFE: ενεργοποιημένο – έτοιμο για πυροδότηση

Η ύπαρξη πολλαπλών εκπυρσοκροτητών υποδηλώνει:

* Πλεονασμό (redundancy) για εξασφάλιση πυροδότησης

* Πιθανή ταυτόχρονη ή διαδοχική ενεργοποίηση

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για μέγιστη αξιοπιστία στην έκρηξη κατά την πρόσκρουση ή κατόπιν εντολής.

Η κατασκευή περιλαμβάνει:

* Δίκτυο καλωδιώσεων για:

* Πυροδότηση

* Τροφοδοσία

* Επικοινωνία μεταξύ υποσυστημάτων

* Ενεργειακές μονάδες (μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας)

* Κεντρική μονάδα ελέγχου (mission controller)

Η ολοκληρωμένη αυτή συνδεσμολογία επιτρέπει:

* Ακριβή συγχρονισμό λειτουργιών

* Αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες

Επιχειρησιακή Αξία

Το συγκεκριμένο USV παρουσιάζει:

* Μεγάλη ακτίνα δράσης

* Ισχυρό εκρηκτικό φορτίο

* Χαμηλή ανιχνευσιμότητα

* Δυνατότητα τηλεχειρισμού ή αυτονομίας

Συνεπώς, εντάσσεται στην κατηγορία των ασύμμετρων ναυτικών απειλών, με δυνατότητα:

* Προσβολής λιμενικών εγκαταστάσεων

* Επίθεσης σε πλοία επιφανείας

* Διείσδυσης σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές

Συμπέρασμα:

Πρόκειται για ένα υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρωμένο επιθετικό μέσο, που συνδυάζει:

* προηγμένη ναυπηγική σχεδίαση,

* ενεργειακή αυτονομία μεγάλης διάρκειας,

* και ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό.

Η επιχειρησιακή του χρήση υποδηλώνει μετάβαση σε νέες μορφές ναυτικού πολέμου, όπου μικρά, αυτόνομα μέσα μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογα μεγάλο πλήγμα.»