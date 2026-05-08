Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Δικαστήριο Θεσσαλονίκης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 21χρονος και ο 19χρονος, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και χρήσης QR codes, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις απολογίες τους στην 1η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών που τους αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, υποστήριξαν ότι δεν χρησιμοποίησαν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως επίσης ότι δεν έκαναν χρήση ούτε τοποθέτησαν τα αυτοκόλλητα με τα QR codes που εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται πως είχαν αναπτύξει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επικοινωνούσαν ηλεκτρονικά με τους διακινητές, ενώ υπήρχε δυνατότητα πληρωμής ακόμη και με ανώνυμα μέσα, όπως κρυπτονομίσματα.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα με QR codes, τα οποία οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές διακινητές για παραγγελίες ναρκωτικών.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή του 21χρονου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν δύο χειραποσκευές που περιείχαν επτά συσκευασίες με συνολικά 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 κενές συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, το ποσό των 250 ευρώ και τρεις κουκούλες τύπου full face.

