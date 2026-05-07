Θεσσαλονίκη: Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ. – Οι παραγγελίες μέσω QR codes και οι πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

QR codes
πηγή: magnific.com

Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης συνελήφθησαν από άνδρες της ΕΛΑΣ, δύο άνδρες, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως π.χ. κρυπτονομίσματα, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, παρείχαν τα δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR codes, που ήταν κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές – διακινητές για παραγγελίες ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτη, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, ενώ στην κατοχή του 21 ετών κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες με 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 κενές συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, 250 ευρώ και τρεις κουκούλες full face.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

