Ιράν: Δεν θα διαπραγματευτεί «το πυρηνικό ζήτημα με κανέναν»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Mohsen Rezaei

Με την προειδοποίηση ότι η διαχείριση των στρατηγικών περασμάτων αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και νυν μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν, ξεκαθάρισε τις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA, ο Ρεζαΐ τόνισε ότι το Ιράν «δεν θα διαπραγματευτεί το πυρηνικό ζήτημα με κανέναν» και επέμεινε ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά σε ιρανικά χέρια.

«Εάν ο έλεγχος και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ περάσουν έξω από τα χέρια του Ιράν, ο εχθρός θα τα εργαλειοποιήσει και πάλι εναντίον του Ιράν και του λαού του», σημείωσε.


Παράλληλα, ο πρώην αξιωματούχος των IRGC υπογράμμισε την ανάγκη απομάκρυνσης των διεθνών δυνάμεων από την περιοχή, προκρίνοντας ένα μοντέλο αυτόνομης περιφερειακής ασφάλειας.

«Το ιρανικό μοντέλο δίνει έμφαση στο ότι η περιοχή πρέπει να παρέχει τη δική της ασφάλεια. Oι ξένες δυνάμεις –είτε αμερικανικές είτε ευρωπαϊκές– πρέπει να αποχωρήσουν», τόνισε.

