Ασπρόπυργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με πατίνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το αγόρι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο, όπου διακομίσθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.