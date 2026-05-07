Φάμελλος: Η κατάσταση δεν πάει άλλο – Κανένα περιθώριο συναίνεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία που απηύθυνε στο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση δεν πάει άλλο» και κάνοντας λόγο για μία «πληγωμένη δημοκρατία, αδύναμους θεσμούς, με φτωχή κοινωνία και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση της χώρας λέγοντας: «Σε ένα ασταθές πλαίσιο, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά μπροστά σε παλιά αδιέξοδα, που μας είχαν οδηγήσει σε χρεωκοπία, αλλά και σε νέα. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, η αύξηση του πληθωρισμού, η χαμηλή παραγωγικότητα και η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 14,3% τον Φεβρουάριο, με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, συναντιώνται με την ενεργειακή ανασφάλεια και εξάρτηση, τη σοβαρή υστέρηση στην κλιματική προσαρμογή -και στον μετριασμό των εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα, επικίνδυνη δημογραφική πίεση και ερήμωση της υπαίθρου και μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες».

Συνεχίζοντας, ο κ. Φάμελλος εξήγησε ότι «η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, οι μισθοί δεν επαρκούν, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Όταν η πραγματική οικονομία ασφυκτιά, όταν η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη, τότε οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί μένουν στα χαρτιά».

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη»

Έστρεψε τα βέλη του και κατά του πρωθυπουργού, αναφέροντας πως «Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όλα αυτά είναι σημάδια μίας βαθιάς κυβερνητικής κρίσης, όπως αποδείχτηκε και με τη δημόσια τοποθέτηση κυβερνητικών βουλευτών για το “επιτελικό” κράτος, που σήμερα έφτασε, για να κατευνάσει την εσωκομματική αντίδραση, να κλείσει το μάτι σε όσα στελέχη ελέγχονται, υποσχόμενος θέση στα ψηφοδέλτια. Και τον ρωτώ, σε πόσες δικογραφίες καίγεται ένας βουλευτής ή υπουργός του; Από τη μία χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς, ενώ παράλληλα θέτει το άρθρο 86 στην πρότασή του για αναθεώρηση, χωρίς όμως να το απεξαρτά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Και προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη για τα αδιέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε, στην αντιπολίτευση, μέσα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση».

Αναφερόμενος στην συνταγματική αναθεώρηση, απηύθυνε το ερώτημα: «Με ποια αξιοπιστία θα ξεκινήσει μία τέτοια συζήτηση, όταν ο ίδιος και η κυβέρνησή του βαρύνεται με σοβαρές και πολλές παραβιάσεις του Συντάγματος; Και όταν ο ίδιος επέλεξε το 2019 να παραβιάσει το πνεύμα της προτείνουσας Βουλής για την αναθεώρηση για αλλαγές μόνο με ψήφους του κόμματός του, που περιελάμβαναν και την εκλογή κομματικού ΠτΔ; Οι διαθέσεις του όμως είναι προφανείς και στην αναθεώρηση. Ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων σε μία περίοδο που πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και την ανεξαρτησία των δημόσιων λειτουργών. Η απάντησή μας έχει ήδη δοθεί: η αναθεώρηση πρέπει να προχωρήσει με ισχυρή εντολή σε μία προοδευτική πλειοψηφία που θα κάνει τις αλλαγές στην αναθεωρητική Βουλή και θα πετύχει συναινέσεις άνω των 180 βουλευτών. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με το καθεστώς Μητσοτάκη».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση «της νέας κρίσης ακρίβειας»:

-Αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα φάρμακα για ένα 6μηνο

-Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά

-Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

-Πλαφόν κέρδους διύλισης

-Έλεγχος κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα

-Επιστροφή της 13ης σύνταξης

-Επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

-Δημόσια πολιτική στέγης, προσφορά κοινωνικής κατοικίας και ρύθμιση της αγοράς στέγης και του Airbnb.

Σχετικά με τα υπερπλεονάσματα, σχολίασε: «Τα 12 δισ. πλεονάσματος το 2025 και ιδιαίτερα το υπερπλεόνασμα μαζί με τα πολλά δισ. των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, λείπουν από την αγορά, τις επενδύσεις, το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Δεν αποτελούν επιτυχία αλλά μειονέκτημα. Ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις εξωτερικές συνθήκες ανασφάλειας».

Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ενάμιση χρόνο έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση παραγωγικού σχεδίου: μία ισχυρή Πολιτεία με αναπτυξιακό σχέδιο, περιφερειακό, με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές της βιωσιμότητας και τις δυνατότητες της επιστήμης και τον πλουραλισμό της οικονομίας, σε αντίθεση με το σημερινό οικονομικό και πολιτικό μοντέλο, που στηρίζει τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων.

«Ένα σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, προώθησης της καινοτομίας, αποκεντρωμένο, στοχευμένο στην εξωστρέφεια, με παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια ΔΕΗ και η ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στις τράπεζες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε προτείνει ένα νέο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Που σε εθνικό επίπεδο μπορεί να χρηματοδοτηθεί και με την αξιοποίηση των υπερκερδών, όπως των σχεδόν 5 δισ. των συστημικών τραπεζών για 2η χρονιά. Που θα έπρεπε να επιστραφούν στη χρηματοδότηση της καινοτομίας των ΜμΕ της χώρας μας, στοχεύοντας σε ένα δυναμικό σχεδόν 800.000 επιχειρήσεων», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε λέγοντας: «Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια πολιτική, που θα δίνει έμφαση στην παραγωγή προϊόντων, στην ποιότητα της εργασίας και στην αύξηση των αμοιβών. Μία πολιτική που θα αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό. Το διακύβευμα δεν είναι απλώς οικονομικό. Είναι βαθιά κοινωνικό και δημοκρατικό».