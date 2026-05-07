Δένδιας από Λισσαβώνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας

Η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία και ιδίως στην έρευνα και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμφίβιων συστημάτων, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας της Πορτογαλίας, Νούνο Μέλο, στο Forte de S. Julião da Barra της Λισσαβώνας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

«Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά», τόνισε, «αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και φυσικά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα».

«Η παραγωγή στην Πορτογαλία και η προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390 είναι ένα από αυτά» ανέλυσε και συνέχισε:

«Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, τα μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα, τα μη επανδρωμένα αεροχήματα, η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, και οι διαπραγματεύσεις για το μηχανισμό ασφαλείας. Είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε εκτενώς και είμαι χαρούμενος που καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να βρούμε εύκολα κοινό έδαφος και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί».

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τη συνεργασία και τον συντονισμό των υπουργείων Εθνικής ‘Αμυνας Ελλάδας και Πορτογαλίας στο πλαίσιο της ΕΕ και του NATO.

Τον Έλληνα υπουργό συνόδευαν ο διευθυντής ΣΤ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο διευθυντής του Δ’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) υποπτέραρχος (Ι) ‘Αγγελος Καλλιγαρίδης, η πρέσβης της Ελλάδος στη Λισαβόνα Κωνσταντίνα Καμίτση και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στη «γεμάτη υπερηφάνεια παράδοση της Πορτογαλίας στη θάλασσα».

«Έχετε υπάρξει μια από τις πιο σημαντικές αυτοκρατορίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η θαλάσσια παράδοσή σας είναι τεράστια» υπογράμμισε.

«Επομένως, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη σχέση, από τις συζητήσεις, από τον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το μέλλον, τόσο στον τομέα της θάλασσας, όσο και στους τομείς της ξηράς και του αέρα. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες προκλήσεις μαζί, ως φιλικές χώρες, ως χώρες με παράδοση στη ναυτιλία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μαζί σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας» συμπλήρωσε.

«Tην Ελλάδα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα πώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την έννοια του άρθρου 42 παρ. 7 – το οποίο σημαίνει ότι το ένα κράτος θα πρέπει να στηρίζει το άλλο σε περίπτωση επίθεσης – αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να συζητηθεί πιο διεξοδικά» ξεκαθάρισε.

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να εκφράσει την επιθυμία του να συναντήσει τον Πορτογάλο ομόλογό του και στην Αθήνα.

Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών.

Αύριο, Παρασκευή, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα Οχήματα (CEOV) στη Ναυτική Βάση Λισσαβώνας καθώς και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA).