Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Σ’ αγάπησα όπως δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της

Τα γενέθλιά του είχε την Τετάρτη (6/5) ο γιος της Ευδοκίας Ρουμελιώτη. Το παιδί της ηθοποιού έγινε 11 ετών, με την αγαπημένη καλλιτέχνιδα να πραγματοποιεί μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη δημοσίευσε μία φωτογραφία από το 2015. Στο πολύ γλυκό στιγμιότυπο, η ηθοποιός έχει μόλις γεννήσει το μωρό της, το οποίο βρίσκεται ξαπλωμένο πάνω της.

«Σ’ ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου»

Η καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την φωτογραφία που ανήρτησε, έγραψε: «Σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια σε γνώρισα… σε πήρα στην αγκαλιά μου… σε έσφιξα… σε άγγιξα και σ’ αγάπησα όπως δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ!!!!

Σ’ ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου. Είσαι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου… Να τα εκατοστίσεις άγγελε μου και να ανθίζεις!!!! Σ’ αγαπώ μέχρι τον ουρανό και πάλι πίσω».