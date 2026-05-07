Μπέσσυ Αργυράκη: Η αναφορά στους γονείς και την αδελφή της που έχουν φύγει από τη ζωή – «Μου πήρε πολύ χρόνο…»

Συνέντευξη στην «Super Κατερίνα» έδωσε η Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου. Μιλώντας στην εκπομπή, η επιτυχημένη καλλιτέχνις έκανε μία συγκινητική αναφορά στις δύσκολες απώλειες που έχει βιώσει στη ζωή της, καθώς έχει “χάσει” τους γονείς και την αδελφή της.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που την είχε κρατήσει κάποια περίοδο μακριά από τον χώρο του τραγουδιού, η Μπέσσυ Αργυράκη απάντησε: «Αυτό που με είχε κρατήσει μακριά και για αρκετά χρόνια, ήταν ο χαμός των γονέων μου και της αδελφής μου».

«Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό, αλλά μπορώ να συνέλθω, να βγω και να τραγουδάω. Οπότε μου πήρε πολύ χρόνο, αλλά επανήλθα γιατί έπρεπε να το κάνω και για τον άνδρα μου και για τα παιδιά μου», εξήγησε αμέσως μετά η αγαπημένη ερμηνεύτρια.