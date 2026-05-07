Αντιγόνη Μακρή: «Φέτος το αποφάσισα και έκανα κατάψυξη ωαρίων»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Αντιγόνη Μακρή

Η Αντιγόνη Μακρή παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» του Alpha.

Η νεαρή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και για το προσωπικό της όνειρο να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια. Η ίδια εξήγησε ότι αγαπά βαθιά τη δουλειά της, όμως το μεγάλο ανεκπλήρωτο όνειρό της συνδέεται με την προσωπική της ζωή.

Στην ερώτηση «Έχετε κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο;», η Αντιγόνη Μακρή απάντησε: «Σε σχέση με τη δουλειά, εύχομαι να μπορώ να βιοπορίζομαι από το αντικείμενο που αγαπώ και να συνεργάζομαι με καλούς ανθρώπους. Είναι μια δουλειά που πραγματικά την αγαπώ και βάζω όλο μου το είναι και όλη μου την ψυχή στον ρόλο που αναλαμβάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το ανεκπλήρωτο όνειρό μου σχετίζεται με τη δουλειά. Το προσωπικό μου ανεκπλήρωτο όνειρο θα έλεγα ότι είναι να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια και νιώθω ότι γι’ αυτόν τον λόγο έχω έρθει στη γη. Έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ δεμένο και ζεστό περιβάλλον και είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να χτίσω και στη δική μου ζωή».

Η Αντιγόνη Μακρή αναφέρθηκε επίσης στην επιθυμία της να γίνει μητέρα. Η ίδια είπε ότι αγαπά πολύ τα παιδιά και σημείωσε ότι από μικρή είχε έντονο μητρικό ένστικτο.

Στην ερώτηση «Αισθάνομαι ότι θέλετε πολύ να γίνετε μανούλα;», η ηθοποιός απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και από μικρή έχω το μητρικό ένστικτο. Ακόμα και οι φίλοι μου λένε ότι είμαι η μαμά της παρέας. Πράγματι, θα ήθελα πολύ να γίνω μανούλα και θεωρώ ότι το πιο ιερό που υπάρχει είναι να φέρεις στον κόσμο έναν άνθρωπο και να τον μεγαλώσεις. Γι’ αυτό και δεν βαριέμαι να λέω ότι η μαμά μου είναι “ο ήρωάς μου”. Και επειδή τα χρόνια περνάνε και δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να τα αφήνει όλα στην τύχη τους, φέτος το αποφάσισα και έκανα κατάψυξη ωαρίων. Είναι σημαντικό που υπάρχει αυτή η επιλογή για τις γυναίκες».

