Μεσαρά: Πυροβολισμοί και ξύλο για… ελαιόδεντρα – Αντιδήμαρχος ανάμεσα στους εμπλεκομένους

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά, σε Καπαριανά και Ρουφά, με αφορμή πρόσφατες αγροζημιές που φέρονται να προκάλεσαν ζώα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αρχική διαφορά κατέληξε σε συμπλοκή, τραυματισμούς και πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο πλευρές επιχείρησαν αρχικά να λύσουν τη διαφορά μέσω συναντήσεων. Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο. Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε στα Καπαριανά και να συνεχίστηκε σε δεύτερο σημείο, στο χωριό Ρουφά, όπου καταγράφηκαν οι πυροβολισμοί.

Ο δικηγόρος Ελευθέριος Κάρτσωνας, ο οποίος εκπροσωπεί τον αντιδήμαρχο του Δήμου Φαιστού και τον γαμπρό του, ανέφερε στο neakriti.gr ότι ο εντολέας του βρέθηκε στο σημείο ως διαμεσολαβητής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση και ότι μία σφαίρα διαπέρασε την αρβύλα του.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας 70χρονος, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. Οι αρχές συνέλαβαν επίσης τον αντιδήμαρχο του Δήμου Φαιστού και τον γαμπρό του, μετά από μήνυση που υπέβαλε η αντίπαλη πλευρά. Σύμφωνα με τον κ. Κάρτσωνα, δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ένοπλη επίθεση παραμένουν ασύλληπτα.

Ο ηλικιωμένος τραυματίας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Ο αντιδήμαρχος και ο γαμπρός του οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Ο αντιδήμαρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ ο γαμπρός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών. Από την άλλη πλευρά, ο 70χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ σε βάρος μελών της οικογένειάς του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και οι εμπλεκόμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για την επόμενη ημέρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, με χρονική απόσταση μεταξύ τους. Το πρώτο σημείο ήταν στα Καπαριανά και το δεύτερο στο Ρουφά.

«Συγκεκριμένα, τον εντολέα μου, τον οποίο με έναν τρόπο θα έλεγα γκαγκστερικό αποπειράθηκαν να εκτελέσουν, δέχτηκε μια πολυπρόσωπη και θρασύτατη επίθεση από τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα κρατούσε όπλο, πυροβολώντας επανειλημμένες φορές προς το μέρος του. Ως εκ θαύματος, η βολίδα βρήκε την αρβύλα του παπουτσιού του. Ο εντολέας μου, ο οποίος τυγχάνει και αιρετός, είναι πάρα πολύ γνωστός για την κοινωνική του δράση και αποτελεί κυριολεκτικά πρεσβευτή της ειρήνης. Επιχείρησε να επιλύσει ειρηνικά και κατόπιν διαλόγου μια διένεξη που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον γαμπρό του και στην άλλη πλευρά, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων –οι οποίοι, να σημειώσω, διαφεύγουν της σύλληψης–, είχε υποστεί φθορές σε ελαιόδεντρα. Ορίστηκε ένα ραντεβού και έγινε προσπάθεια από την πλευρά του εντολέα μου να υπάρξει μια γόνιμη συζήτηση. Αντί αυτού, όμως, οι κατηγορούμενοι εξαπέλυσαν ύβρεις και απειλές σε βάρος τους, οπότε, ακολουθώντας αυτό που θα έκανε κάθε μέσος νοήμων άνθρωπος, εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια τόσο από τον εντολέα μου όσο και από τον γαμπρό του και αποχώρησαν από το σημείο».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο εντολέας του ζήτησε συνάντηση με την άλλη πλευρά, ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημίας και να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις, με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης. Η συνάντηση έγινε στα Καπαριανά. Εκεί, όπως υποστηρίζει ο κ. Κάρτσωνας, η άλλη πλευρά εξαπέλυσε ύβρεις και απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του εντολέα του και του γαμπρού του, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν.

«Λίγο αργότερα, ενώ είχαν επιστρέψει στις κατοικίες τους, ο εντολέας μου δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από τον γαμπρό του, ο οποίος του είπε ότι τον καταδίωκε μέλος της οικογένειας και του ζήτησε βοήθεια, λέγοντας “έλα γιατί με σκοτώνουν”. Ο εντολέας μου έσπευσε στο σημείο, προσπαθώντας να τους χωρίσει, και εκεί δέχθηκε συνεχόμενα πλήγματα. Στην αρχή χτυπήματα με τα χέρια, με κατσούνες, με τα πάντα. Στη συνέχεια, το άλλο μέλος της οικογένειας κάλεσε τους δύο γιους του, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο οπλισμένοι και άρχισαν να επιτίθενται», πρόσθεσε ο κ. Κάρτσωνας.

Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του δεχόταν επίθεση από τέσσερα άτομα και προσπαθούσε να αμυνθεί, ενώ δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι και σε επικίνδυνα σημεία του σώματος.

«Ξαφνικά, χωρίς καμία απολύτως αφορμή, ένα μέλος της οικογένειας έβγαλε πυροβόλο όπλο και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του εντολέα μου. Από τύχη σώθηκε, καθώς μία σφαίρα διαπέρασε την αρβύλα του. Πρόκειται για απρόκλητη και θρασύτατη επίθεση από άτομα που διαφεύγουν της σύλληψης. Την ίδια στιγμή, ο εντολέας μου έχει συλληφθεί μετά από αντίθετη μήνυση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κάρτσωνα, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πιθανόν εννιάρι, ενώ στο σημείο έχουν βρεθεί πέντε κάλυκες. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και να εντοπίσουν τα άτομα που αναζητούνται.