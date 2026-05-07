Εριέττα Μανούρη: «Είναι μια κατάσταση δύσκολη, μου ‘χουν συμβεί και μένα περιστατικά άσχημα και ακραία»

Η Εριέττα Μανούρη βρέθηκε καλεσμένη, την Τετάρτη, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, με την Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο. Η ηθοποιός μίλησε για την οδήγηση, την ένταση που επικρατεί συχνά στους δρόμους, αλλά και για τα περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει η ίδια πίσω από το τιμόνι.

Αρχικά, η Εριέττα Μανούρη αναφέρθηκε στην επιθυμία της να κάνει ένα road trip, λέγοντας: «Δεν έχω κάνει road trip, αλλά είναι στα σκαριά. Μήπως, δηλαδή, συμβεί σύντομα προς Ιταλία ένα ταξιδάκι. Θα μ’ άρεσε, θα το ’θελα να το κάνω. Αν πάω με αμάξι, θα πάω προς Ιταλία, που ’χω βρει μια ωραία διαδρομή, αλλιώς θα πάω στην Πορτογαλία με το αεροπλανάκι».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τη νευρικότητα που παρατηρείται στους δρόμους τα τελευταία χρόνια. «Γενικά, στον δρόμο συμβαίνει να βρίζονται και να μαλώνουν τα τελευταία χρόνια, γιατί ο κόσμος βγάζει κάπως την οργή του. Είναι μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Μου ’χουν συμβεί και μένα περιστατικά άσχημα και ακραία».

Η Εριέττα Μανούρη τόνισε, επίσης, ότι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν την εμπλοκή σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς η ένταση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. «Καλό είναι, συνήθως, να μην ανακατεύεσαι. Αλλά δεν ξέρεις τι τρέλα κουβαλάει ο άλλος και είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα εκεί έξω», πρόσθεσε στην εκπομπή της ΕΡΤ.