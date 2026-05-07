Ρωσία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ – Καταρρίψεις drones στη Μόσχα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ζημιές μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Ζαπορίζια το πρωί της 20ής Μαρτίου 2026. (Στρατιωτική Διοίκηση Περιφέρειας Ζαπορίζια)
Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών στη ρωσική παραμεθόρια πόλη Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Μπεζίτσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, σε περισσότερα από 20 διαμερίσματα και σε περίπου 40 οχήματα, όπως ανέφερε μέσω Telegram.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, καταρρίφθηκαν.

Οι ρωσικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών, ενώ οι αναφορές συνδέονται με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Πηγή: AFP

