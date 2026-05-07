NBC: Η Σαουδική Αραβία «μπλόκαρε» το «Project Freedom» του Τραμπ – Δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει την επιχείρηση «Project Freedom» για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ ήταν αποτέλεσμα έντονων πιέσεων από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά του Ιράν το Ριάντ επέτρεπε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Prince Sultan, η στάση του άλλαξε απότομα μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ για το «Project Freedom».

Το αδιέξοδο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα επέτρεπε σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να απογειώνονται από τη βάση Prince Sultan ή να χρησιμοποιούν τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο για τη συνοδεία των εγκλωβισμένων πλοίων.

Ο Τραμπ επιχείρησε να επιλύσει το ζήτημα με τηλεφώνημα προς τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Έτσι, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναγκάστηκε να σταματήσει την προσπάθεια προκειμένου να ανακτήσει η αμερικανική αεροπορία την πρόσβαση στον στρατηγικής σημασίας εναέριο χώρο της περιοχής.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με το Ριάντ, δηλώνοντας στο NBC: «Λόγω της γεωγραφίας της περιοχής, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση του εναέριου χώρου ενός συμμάχου είναι η μοναδική επιλογή».

Χωρίς τις απαραίτητες άδειες, τα στρατιωτικά αεροσκάφη δεν μπορούσαν να παρέχουν την απαραίτητη αμυντική «ομπρέλα» στα πλοία που επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν τα Στενά.

Η θέση του Ριάντ

Σαουδαραβική πηγή ανέφερε στο NBC ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και άλλοι αξιωματούχοι «βρίσκονται σε τακτική επαφή» με τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Σχετικά με τον αιφνιδιασμό των συμμάχων από την ανακοίνωση της επιχείρησης «Project Freedom», η ίδια πηγή σημείωσε: «Το πρόβλημα με αυτή την υπόθεση είναι ότι τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα σε πραγματικό χρόνο».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ενώ η Σαουδική Αραβία μπορεί να μην υποστήριξε τις προσπάθειες στο Ορμούζ, είναι «πολύ υποστηρικτική προς τις διπλωματικές προσπάθειες» που καταβάλλει το Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Διαφωνία για τον συντονισμό

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, αξιωματούχος υποστήριξε ότι «οι περιφερειακοί σύμμαχοι είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων».

Ωστόσο, διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή διέψευσε αυτή την εικόνα, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ δεν προσπάθησαν να συντονιστούν με το Ομάν παρά μόνο μετά την επίσημη ανακοίνωση.

«Οι ΗΠΑ έκαναν μια ανακοίνωση και μετά συντονίστηκαν μαζί μας», δήλωσε ο διπλωμάτης, σημειώνοντας πάντως ότι οι αξιωματούχοι του Ομάν «δεν ήταν ενοχλημένοι ή θυμωμένοι».