ΙΕΛΚΑ: Στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

σούπερ μάρκετ

Στο 2,23% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα το ΙΕΛΚΑ.

Η εν λόγω έρευνα αφορά αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής:

Ο δείκτης τιμών Απριλίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 2026) είναι μειωμένος κατά -0,21%.

Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Μάιος 2025-Απρίλιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,79%.

Σημειώνεται ότι το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται στην κατηγορία των νωπών Φρούτων και Λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρές διακυμάνσεις. Ο συνολικός πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο 2026 εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών είναι κάτω του 1%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Είδη μίας χρήσης, οικιακά και είδη πάρτυ: -3,08%
  • Κατεψυγμένα: -2,73%
  • Αυγά, βούτυρα, ζωμοί: -1,78%
  • Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -1,37%
  • Τροφές και είδη για κατοικίδια: -1,32%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +11,96%
  • Βρεφικές και παιδικές τροφές: +7,43%
  • Αλλαντικά: +7,11%
  • Φρέσκα Κρέατα: +5,57%
  • Φρέσκα Ψάρια και θαλασσινά: +4,19%

 

 

Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Απριλίου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα νωπά φρούτα και λαχανικά.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα και στα αλλαντικά πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι τιμές

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

  • Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.
  • Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

 

