LIVE – 69η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Τραμπ Ιράν
Φωτογραφία: AP

Η κρίση στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει 69 ημέρες και το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τις διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου να διεξάγονται υπό τη σκιά αμερικανικών τελεσιγράφων προς το Ιράν.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:25 07/05/26

    CNN: Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία

    Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να αναμένεται να δώσει την Πέμπτη την απάντησή της στους μεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση ειρήνης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN επικαλούμενο περιφερειακή πηγή.

     

    Η Τεχεράνη εξετάζει το προσχέδιο που κατέθεσαν οι ΗΠΑ, ενώ πηγές αναφέρουν πως και οι δύο πλευρές σημειώνουν πρόοδο προς μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο.

     

    Το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης, έκτασης μόλις μίας σελίδας, προβλέπει την επίσημη κήρυξη της λήξης του πολέμου και την ενεργοποίηση μιας περιόδου 30 ημερών για την επίλυση των «ακανθωδών» ζητημάτων.

     

    Αυτά περιλαμβάνουν:

     

    • Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
    • Την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
    • Την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • 08:21 07/05/26

    NBC: Η Σαουδική Αραβία «μπλόκαρε» το «Project Freedom» του Τραμπ - Δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της

    – Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει την επιχείρηση «Project Freedom» ήταν αποτέλεσμα έντονων πιέσεων από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της για τη συνοδεία πλοίων.

    – Χωρίς τις απαραίτητες άδειες, τα στρατιωτικά αεροσκάφη δεν μπορούσαν να παρέχουν την απαραίτητη αμυντική «ομπρέλα» στα πλοία, καθώς «η χρήση του εναέριου χώρου ενός συμμάχου είναι η μοναδική επιλογή» σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της γεωγραφίας της περιοχής.

    – Ενώ η Σαουδική Αραβία είναι «πολύ υποστηρικτική προς τις διπλωματικές προσπάθειες» για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, υπήρξε διαφωνία για τον συντονισμό της επιχείρησης, με αξιωματούχους να διαψεύδουν ότι «οι περιφερειακοί σύμμαχοι είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων».

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ πιθανή» μια συμφωνία με το Ιράν έπειτα από «πολύ καλές συνομιλίες» το τελευταίο 24ωρο. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, δήλωσε: «Θα δούμε αν θα συμφωνήσουν ή όχι. Και αν δεν συμφωνήσουν, θα καταλήξουν να συμφωνήσουν λίγο αργότερα. Έτσι έχουν τα πράγματα».
  • Νωρίτερα, είχε στείλει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι αν δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, θα αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν».
  • Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, η οποία, σύμφωνα με πηγές του Reuters, θα τερμάτιζε επίσημα τον πόλεμο, αλλά θα άφηνε άλυτα τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ για αναστολή του πυρηνικού προγράμματος και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει «να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας προκειμένου να μας αναγκάσει να παραδοθούμε».
  • Για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες και παρά την ισχύουσα εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι IDF στόχευσαν τον διοικητή της Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα υπό ιρανική σημαία πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το (άδειο) πλοίο επιχείρησε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι κατά παράβαση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
  • Μετά τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση προς «όλα τα μέρη να άρουν τους αποκλεισμούς», ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της κυκλοφορίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αυξάνεται ο καρκίνος στους νέους: Επιστήμονες εντοπίζουν την πιο πιθανή αιτία

Πείτε αντίο στους δύσκολους λεκέδες από φαγητό: Το απλό «κόλπο» με το βραστό νερό που αλλάζει τα πάντα

Νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και τι θα ισχύσει φέτος για τα κριτήρια και ...

Ο πόλεμος φέρνει αυξήσεις σε βασικά αγαθά- Στο «στόχαστρο» οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις- Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
08:21 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

NBC: Η Σαουδική Αραβία «μπλόκαρε» το «Project Freedom» του Τραμπ – Δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει την επιχείρηση «Project Freedom»...
08:19 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στην Ισπανία – Τι γνωρίζουν οι γιατροί για τον τρόπο εξάπλωσης του στελέχους των Άνδεων

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού και ήταν ακινητοποιη...
06:38 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Ισραηλινός στρατιώτης… βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας στον νότιο Λίβανο

Μια φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλ...
06:23 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Αναφορές για παραβίαση της ναυτικής ζώνης αποκλεισμού των ΗΠΑ από ιρανικά δεξαμενόπλοια

Δεξαμενόπλοια που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να φτάνουν στην περιοχή του Κόλπ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή