LIVE – 69η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ πιθανή» μια συμφωνία με το Ιράν έπειτα από «πολύ καλές συνομιλίες» το τελευταίο 24ωρο. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, δήλωσε: «Θα δούμε αν θα συμφωνήσουν ή όχι. Και αν δεν συμφωνήσουν, θα καταλήξουν να συμφωνήσουν λίγο αργότερα. Έτσι έχουν τα πράγματα».
- Νωρίτερα, είχε στείλει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι αν δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, θα αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν».
- Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, η οποία, σύμφωνα με πηγές του Reuters, θα τερμάτιζε επίσημα τον πόλεμο, αλλά θα άφηνε άλυτα τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ για αναστολή του πυρηνικού προγράμματος και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
- Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει «να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας προκειμένου να μας αναγκάσει να παραδοθούμε».
- Για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες και παρά την ισχύουσα εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι IDF στόχευσαν τον διοικητή της Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ.
- Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα υπό ιρανική σημαία πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το (άδειο) πλοίο επιχείρησε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι κατά παράβαση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
- Μετά τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση προς «όλα τα μέρη να άρουν τους αποκλεισμούς», ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της κυκλοφορίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.