Πεζεσκιάν σε Μακρόν: «Μαχαιριά στην πλάτη» η συμπεριφορά των ΗΠΑ στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πεζεσκιάν
Φωτογραφία Αρχείου: Reuters

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, με την Τεχεράνη να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον.

LIVE – 69η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η στάση των ΗΠΑ «έχει εκτρέψει την οδό της διπλωματίας προς τις απειλές, τις πιέσεις και τις κυρώσεις», καθιστώντας αδύνατη την εμπιστοσύνη προς την αμερικανική πλευρά.

Ο Ιρανός Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του επιχείρησε δύο φορές να εισέλθει σε διάλογο με τις ΗΠΑ.

«Και στις δύο περιπτώσεις, έλαβε χώρα στρατιωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι στην πραγματικότητα σαν “μαχαιριά στην πλάτη“», τόνισε.

Ο Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε αποτελεσματική διαπραγμάτευση, απαιτείται ο τερματισμός του πολέμου και εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν εχθρικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Διαψεύσεις και Στενά του Ορμούζ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πεζεσκιάν διέψευσε κατηγορηματικά ότι το Ιράν ανέλαβε στρατιωτική δράση κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπογραμμίζοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους σε περίπτωση οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Πεζεσκιάν επισήμανε ότι το Ιράν είναι διαχρονικά ο προστάτης της ασφάλειας στην περιοχή, αλλά οι ενέργειες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού, έχουν υπονομεύσει τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ απαιτεί την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε.

Η στάση του Εμανουέλ Μακρόν

Σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη στήριξη του Παρισιού στο πλαίσιο της εκεχειρίας και φάνηκε να αναγνωρίζει τις προκλήσεις που θέτει η αμερικανική και ισραηλινή τακτική.

Ο Γάλλος Πρόεδρος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων και να συμμετάσχει στη διαδικασία άρσης των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η διπλωματική οδός.

09:16 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

08:21 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

08:19 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

07:39 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

