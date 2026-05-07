Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Κρήτη: Η ΕΛ.ΑΣ. είχε παρέμβει αρκετές φορές σε βάρος του 54χρονου δράστη – Δυστυχώς αφηνόταν ελεύθερος

Στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι ο 54χρονος δράστης είχε συλληφθεί σε σωρεία περιστατικών, όμως στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.

«Κάθε φορά που το θύμα, απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή μας. Το 2024 όντως δέχτηκε μία επίθεση και μάλιστα ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον προσέγγισε, ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε και ο νόμιμος οπλισμός για κυνηγετικό όπλο που κατείχε. Δυστυχώς στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου στο ERTnews.

Και συμπλήρωσε: «Επιβλήθηκαν βέβαια περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν. Το θύμα απευθύνθηκε και πάλι στην αστυνομία και πάλι ο δράστης άμεσα συνελήφθη για να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα ενημερώθηκε και το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας που επιβάλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους ότι αυτοί οι όροι παραβιάζονται από το δράστη».

«Αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατείτο από την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό όπου η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 21χρονος» επεσήμανε.

«Είχε συλληφθεί κανονικά την ημέρα του περιστατικού, της παραβίασης των περιοριστικών όρων, από την αστυνομία, κρατήθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παρόλα αυτά εμείς ενημερώσαμε και το αρμόδιο τμήμα εκτελέσεων ποινών, ώστε να λάβει γνώση το αρμόδιο τμήμα ότι οι περιοριστικοί όροι παραβιάζονται από τον δράστη» εξήγησε ακόμη η κα Δημογλίδου.

Για το τροχαίο του 2023

Ερωτώμενη για το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη και οδήγησε στη δολοφονία του 21χρονου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε: «Ουσιαστικά σε αυτό το τροχαίο επιλήφθηκε επιτόπου η Τροχαία και σχημάτισε δικογραφία. Είχαμε όμως δύο πολύ σοβαρά τραυματίες, έπειτα από κάποιες μέρες κατέληξε ο τότε 17χρονος συνοδηγός του οχήματος και έπειτα από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εξήλθε από το νοσοκομείο και ο οδηγός. Άρα αρχικά σχηματίσθηκε δικογραφία για τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων και στη συνέχεια απεστάλη δικογραφία από την πλευρά μας στον αρμόδιο εισαγγελέα».

«Μιλούσαμε όμως πλέον για ένα θανατηφόρο τροχαίο, όπου ζητούνταν συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις από τον εισαγγελέα, χωρίς βέβαια να έχει προκύψει μέχρι στιγμής, από την δική μας προανάκριση τουλάχιστον, υπαιτιότητα του οδηγού, με κάποιο τρόπο, φυσικά, γι’ αυτό θα αποφασίσει εν τέλει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω γιατί αυτή η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δίκη. Προφανώς η αρμόδια εισαγγελική αρχή, η δικαστική αρχή, δεν έχει βρει στοιχεία ώστε να ασκήσει συγκεκριμένη δίωξη στον τότε οδηγό» συνέχισε.

Είχε γίνει έρευνα στο σπίτι του δράστη

«Έχει πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον έρευνα στο συγκεκριμένο δράστη και έχει βρεθεί η κυνηγετική καραμπίνα η οποία αφαιρέθηκε, δεν έχει αναφερθεί στην αστυνομία πού ακριβώς βρέθηκε ο συγκεκριμένος οπλισμός που χρησιμοποίησε, τον οποίο έφερε και δεν γνωρίζουμε αν όντως έφερε στην κατοχή του μόνο για αυτό το περιστατικό ή τον έφερε νωρίτερα. Στην κατ’ οίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου