Αλάσκα: Καταγράφηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία – Έφτασε τα 481 μέτρα ύψος

Από μια γιγαντιαία κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από την υποχώρηση των παγετώνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, πλήττοντας πέρυσι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, το κύμα έφτασε το απίστευτο ύψος των 481 μέτρων -δηλαδή 1,5 φορά το μέγεθος του Πύργου του Άιφελ- στο φιορδ Tracy Arm στις 10 Αυγούστου 2025.

Το συμβάν αυτό κατατάσσεται πλέον ως το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι παγκοσμίως, μετά το κύμα των 524 μέτρων στον κόλπο Lityua της Αλάσκας το 1958.

Παρόλο που το Tracy Arm αποτελεί πόλο έλξης για κρουαζιερόπλοια, το γεγονός ότι το κύμα χτύπησε νωρίς το πρωί (περίπου στις 5:30 π.μ. τοπική ώρα) απέτρεψε μια ανείπωτη τραγωδία.

Το χρονικό της καταστροφής

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο, διαπίστωσαν ότι ένας παγετώνας που στήριζε το βουνό υποχώρησε ταχύτατα -κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες- αφήνοντας τον βράχο χωρίς στήριξη.

Η ποσότητα του βράχου που κατέρρευσε στο νερό υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 24 Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας.

Το κύμα ήταν τόσο ορμητικό που «ξύρισε» δέντρα και φυτά κατά μήκος των τοιχωμάτων του φιορδ σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου.

Ο Δρ Stephen Hicks, συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Τα φιορδ με παγετώνες που υποχωρούν έχουν δει μια απότομη αύξηση στον τουρισμό. Περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται αυτά τα όμορφα μέρη στις πολικές και υποπολικές περιοχές, αλλά αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και έτσι μπορεί να είναι επικίνδυνα».

«Αυτό το γεγονός τους ξάφνιασε όλους. Η περιοχή δεν είχε αναγνωριστεί ως επικίνδυνη», σημείωσε.

Μαρτυρίες

Αν και δεν υπήρξαν θύματα, οι μαρτυρίες ήταν συγκλονιστικές. Μια ομάδα ατόμων που έκαναν καγιάκ και είχε κατασκηνώσει χαμηλότερα στο φιορδ, ανέφερε ότι ξύπνησε και είδε το νερό να παρασύρει τον εξοπλισμό τους, ενώ ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ένα κύμα δύο μέτρων να σκάει στην παραλία.

Την ίδια στιγμή, επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στην είσοδο του φιορδ παρατήρησαν έντονα ρεύματα και «λευκά νερά», χωρίς όμως να αντιληφθούν το μέγεθος του κύματος.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Dan Shugar από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε την ιδιαιτερότητα του φαινομένου.

«Κανονικά, με αυτές τις γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων, υπάρχουν συχνά κάποιου είδους προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω στο βουνό. Υποχωρεί και μετά καταρρέει καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό δεν συνέβη», τόνισε.

Ανάγκη για συστήματα προειδοποίησης

Λόγω της επικινδυνότητας, τουλάχιστον έξι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν ήδη αλλάξει τα δρομολόγιά τους φέτος για να αποφύγουν το Tracy Arm.

Ο Δρ Hicks τόνισε την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα προειδοποιήσεων.

«Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των αποστολών εντοπίζοντας καλύτερα τις πιο επικίνδυνες περιοχές και επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης που θα μπορούσαν να μας δώσουν ειδοποίηση μερικών ωρών ή ημερών πριν από ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός», δήλωσε.

«Εκ των υστέρων, υπήρχαν κάποια προειδοποιητικά σημάδια. Μικροσκοπικοί σεισμοί συνέβησαν με αυξανόμενο ρυθμό τις ημέρες και ώρες πριν από την κατολίσθηση, δίνοντας το σήμα ότι αυτή η μάζα βράχου άρχιζε να ραγίζει», εξήγησε.

«Πολλοί σταθμοί σεισμικής παρακολούθησης παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, οπότε αυτό μας δίνει κάποια αισιοδοξία ότι μπορούμε να μετατρέψουμε όσα μάθαμε σε ένα σύστημα προειδοποίησης», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Δρ Shugar έκανε μια έκκληση προς τους φορείς: «Τελικά αυτό που ελπίζουμε είναι οι παράκτιοι δήμοι, η βιομηχανία κρουαζιερόπλοιων και άλλοι ενδιαφερόμενοι να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις απειλές».

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι και η Γαλλική Ριβιέρα βρίσκεται σε κίνδυνο, εκτιμώντας πως υπάρχει «100% πιθανότητα» για ένα μεγάλο τσουνάμι στη Μεσόγειο μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει τις γαλλικές ακτές σε μόλις 10 λεπτά από την εκδήλωσή του.

Με πληροφορίες από: Daily Mail