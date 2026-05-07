Σε βάθος 40 μέτρων το ναυάγιο του «Corsage C» βόρεια της Άνδρου – Καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και έρευνες για τα αίτια

Σήφης Γαρυφαλάκης

Σε βάθος περίπου 40 μέτρων εντοπίζεται το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου «Corsage C» στα βόρεια της Άνδρου, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των λιμενικών Αρχών για τα αίτια του περιστατικού, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που – σύμφωνα με πηγές με γνώση της επιχείρησης – χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Καταδύσεις για την αξιολόγηση της κατάστασης του κύτους

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ειδικά συνεργεία δυτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κύτους. Παράλληλα, αναμένεται να ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων. Το πλοίο έχασε γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά βυθίστηκε.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο Άνδρου προχώρησε στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για το περιστατικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

