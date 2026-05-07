Πακιστάν: Χαιρετίζει τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Με την επίσημη επιβεβαίωση της ικανοποίησής του για τις ενδείξεις επίτευξης μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν χαιρέτισε τις εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου, αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε αποκαλύψεις περαιτέρω στοιχείων σε αυτή τη φάση.

Το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διπλωματική προσπάθεια, τόνισε τη σημασία της εχεμύθειας για τη διαφύλαξη της διαδικασίας.

«Ως μεσολαβητές, δεν θα χάσουμε την εμπιστοσύνη των δύο μερών αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες», εξήγησε.

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο διευκρίνισε πως δεν διαθέτει ακόμη πληροφορίες για το ποια χώρα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, εξέφρασε την ετοιμότητά του να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

«Θα ήταν τιμή για εμάς αν αυτός [ο γύρος συνομιλιών] πραγματοποιούνταν στο Ισλαμαμπάντ», σημείωσε.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera