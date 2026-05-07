Πακιστάν: Χαιρετίζει τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πακιστάν Ιράν ΗΠΑ

Με την επίσημη επιβεβαίωση της ικανοποίησής του για τις ενδείξεις επίτευξης μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν χαιρέτισε τις εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου, αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε αποκαλύψεις περαιτέρω στοιχείων σε αυτή τη φάση.

LIVE – 69η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διπλωματική προσπάθεια, τόνισε τη σημασία της εχεμύθειας για τη διαφύλαξη της διαδικασίας.

«Ως μεσολαβητές, δεν θα χάσουμε την εμπιστοσύνη των δύο μερών αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες», εξήγησε.

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο διευκρίνισε πως δεν διαθέτει ακόμη πληροφορίες για το ποια χώρα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, εξέφρασε την ετοιμότητά του να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

«Θα ήταν τιμή για εμάς αν αυτός [ο γύρος συνομιλιών] πραγματοποιούνταν στο Ισλαμαμπάντ», σημείωσε.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Bayer: Καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και νέες θεραπείες

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης αντισηπτικού τζελ χεριών

ΕΒΕΠ: Αυτοί είναι οι κλάδοι με μισθούς άνω των 2.000 ευρώ στην Ελλάδα

ΙΕΛΚΑ: Στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μαγνητικά πεδία «αναζωογονούν» την υπεραγωγιμότητα σε νικελικά υλικά

Google Chrome: Τέλος στην «ακρίβεια» της τοποθεσίας με νέα δυνατότητα προστασίας ιδιωτικότητας
περισσότερα
09:16 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Βίντεο: 18χρονος έσπειρε τον πανικό με κλεμμένο όχημα – Κατέληξε σε αυλή δημοτικού σχολείου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στη γειτονιά Κίνγκσεσινγκ στις ΗΠΑ, όταν ένας 18χρονος, ο...
08:21 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

NBC: Η Σαουδική Αραβία «μπλόκαρε» το «Project Freedom» του Τραμπ – Δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει την επιχείρηση «Project Freedom»...
08:19 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στην Ισπανία – Τι γνωρίζουν οι γιατροί για τον τρόπο εξάπλωσης του στελέχους των Άνδεων

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού και ήταν ακινητοποιη...
07:39 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

LIVE – 69η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ πιθανή» μια συ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή