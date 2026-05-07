Βίντεο: Η στιγμή που λυσσασμένος κάστορας επιτίθεται σε 8χρονο αγόρι – Η δραματική μάχη της οικογένειας

Από δάγκωμα λυσσασμένου κάστορα στο μηρό τραυματίστηκε ένα 8χρονο αγοράκι, ενώ ψάρευε με την οικογένειά του σε λίμνη του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, την περασμένη Κυριακή.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα στη λίμνη Χένρι του Continental Soldiers Park στον δήμο Mahwah, προκάλεσε πανικό, καθώς το τρωκτικό τρομοκράτησε αρκετούς παρευρισκόμενους, προτού επιβεβαιωθεί την Τρίτη ότι ήταν θετικό στον ιό της λύσσας.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή του Mahwah, Μάικλ Μπλόντιν, το αγόρι προσπάθησε να διαφύγει από τον μαινόμενο κάστορα, αλλά σκόνταψε, με αποτέλεσμα το ζώο να το δαγκώσει.

«Ένας οικογενειακός φίλος κατάφερε να απομακρύνει τον κάστορα με αρκετές κλωτσιές και χτυπήματα, αλλά το ζώο παρέμεινε κοντά μέχρι να φτάσουν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε στην Daily Mail.

Η μάχη με το «τρωκτικό-εισβολέα»

Δραματικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που η οικογένεια και φίλοι του αγοριού έδωσαν μάχη για να απωθήσουν το ζώο.

Στο υλικό φαίνονται δύο άτομα μέσα στο νερό να παλεύουν με τον κάστορα, να τον πετούν πίσω στη λίμνη, αλλά το τρωκτικό να επιμένει και να τους ακολουθεί μέχρι τη στεριά.

Σε μια στιγμή έντασης, ένας από τους άνδρες έπεσε προς τα πίσω και ο κάστορας επιχείρησε να τον δαγκώσει, προτού ένας άλλος πιέσει το κεφάλι του ζώου προς τα κάτω και ένας τρίτος το κλωτσήσει μακριά.

Τελικά, ένας από τους παρευρισκόμενους άρπαξε τον κάστορα και τον πέταξε αρκετά μέτρα μακριά μέσα στο νερό, ενώ το ζώο συνέχισε να κολυμπά σε κύκλους.

Πολλαπλές επιθέσεις και κίνδυνος λύσσας

Το 8χρονο αγόρι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του. Ωστόσο, οι αρχές του Mahwah επιβεβαίωσαν ότι και άλλοι επισκέπτες της λίμνης δέχθηκαν δαγκώματα την ίδια ημέρα και λαμβάνουν ήδη θεραπεία.

Ο δήμος εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, καλώντας όποιον ήρθε σε επαφή με τον κάστορα να ενημερώσει το τοπικό τμήμα υγείας για αξιολόγηση.

Η λύσσα είναι ένας εξαιρετικά θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται μέσω του σάλιου μολυσμένων ζώων, αλλά είναι αντιμετωπίσιμος εάν η θεραπεία ξεκινήσει έγκαιρα.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση Rabies Watch: «Εάν ξεκινήσουν τα συμπτώματα, η λύσσα είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα».

Αν και οι κάστορες είναι κοινοί στο Νιου Τζέρσεϊ και δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πολιτείας σημειώνει ότι μπορεί να γίνουν επιθετικοί αν νιώσουν ότι απειλούνται οι ίδιοι ή η περιοχή τους.

Με μήκος που φτάνει το 1-1,2 μέτρα και βάρος από 13 έως 32 κιλά, αποτελούν τα δεύτερα μεγαλύτερα τρωκτικά στον κόσμο, μετά τα καπιμπάρα.