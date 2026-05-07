Σαμπρίνα: «Ήταν κακία που έγραψαν ότι τραγουδάω σε σουβλατζίδικο»

Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Σαμπρίνα, απαντώντας τόσο στα σχόλια για πρόσφατη εμφάνισή της σε χώρο εστίασης, όσο και στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για δημοσιεύματα που ανέφεραν πως εμφανίστηκε και τραγούδησε σε «σουβλατζίδικο».

Η ίδια ξεκαθάρισε: «Ήταν ένας υπέροχος χώρος, που έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες. Δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με τέτοια διάθεση».

Όταν επισημάνθηκε πως οι τίτλοι είχαν υποτιμητικό χαρακτήρα, η Σαμπρίνα δεν έκρυψε την ενόχλησή της: «Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με έχουν τόσο “ουάου”! Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι κι εγώ κακιά».

Η τοποθέτηση για τη φράση «πίστευε και μη, ερεύνα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήγε στη φράση «πίστευε και μη, ερεύνα».

Η Σαμπρίνα εξήγησε πως την ενοχλεί ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη φράση αποδίδεται λανθασμένα στις Γραφές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη.

«Δεν νομίζω ότι ήμουν κακιά. Με ενόχλησε η φράση αυτή. Το έχω ακούσει άλλες 500 φορές και με εκνευρίζει, γιατί δεν υπάρχει αυτή η φράση στις Γραφές».