Κώστας Δόξας: Το ατύχημα την ημέρα που βγήκε η καταδικαστική απόφαση εις βάρος του

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Πέννυ Καβέτσου φιλοξένησε στο κανάλι της στο YouTube τον Κώστα Δόξα, ο οποίος μίλησε σε προσωπικό τόνο για τη δικαστική υπόθεση με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κώστας Δόξας αναφέρθηκε στην καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι την ίδια ημέρα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ενώ κατευθυνόταν για να πάρει την κόρη του, τη Σοφία.

Ο Κώστας Δόξας περιέγραψε εκείνη τη στιγμή λέγοντας: «Ήταν λίγο περίεργο όταν το παιδί έμαθε για την απόφαση του δικαστηρίου. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο διακριτικός. Θυμάμαι ότι έγινε το δικαστήριο, καθίσαμε έξω με τους δικηγόρους μου… Ήμασταν σαν ροφοί, κοιταζόμασταν έτσι… Τους είπα ότι πρέπει να πάω στο παιδί. Στο μεταξύ, ανεβαίνω πάνω στην Άνω Πόλη και φεύγει ένας από ένα stop και μου τράκαρε το αυτοκίνητο. Μετά ήρθε η Σοφία, την πήρα και πήγαμε για ιππασία».

Στη συνέχεια, ο ίδιος στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την κατάσταση ως πατέρας. Ο Κώστας Δόξας τόνισε ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο παιδί, καθώς, όπως είπε, οι εντάσεις των ενηλίκων συχνά παραμερίζουν τις ανάγκες των παιδιών.

«Σε όλη αυτή την ιστορία, αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι που υπάρχει ένα παιδί που δυστυχώς δεν το σεβόμαστε καθόλου. Είναι αυτός ο εγωισμός των μεγάλων που παραμερίζει τα πιο σημαντικά. Είναι αυτή η συνθήκη του τώρα, που είμαστε όλοι εγωιστές. Τα παιδιά είναι πιο σημαντικά από εμάς», ανέφερε.

Μιλώντας για τη σχέση με την κόρη του, ο Κώστας Δόξας υπογράμμισε ότι προσπαθεί να είναι παρών και ειλικρινής απέναντί της. Ο ίδιος σημείωσε ότι η κόρη του αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν και ότι εκείνος επιχειρεί να διαχειριστεί τις συζητήσεις μαζί της με ηρεμία.

«Η κόρη μου καταλαβαίνει τι γίνεται… Κοιτάζω να είμαι όσο πιο καταπραϋντικός, συζητάμε πάρα πάρα πολύ. Στο κομμάτι των δικαστηρίων, πολλές φορές έχει γίνει συζήτηση γι’ αυτό το θέμα, γιατί ανοίχτηκε αυτό το κεφάλαιο, της το έχουν ανοίξει, οπότε το παιδί θέλει να ξέρει. Το παιδί με έχει ρωτήσει κι εγώ προσπαθώ να την κατευθύνω με βάση τα υλικά που υπάρχουν. Τα υλικά είναι πως, ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι εδώ. Εφόσον θα είμαι εδώ, τίποτα δεν θα με σταματήσει».

Παράλληλα, ο Κώστας Δόξας αναφέρθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος είπε ότι προσπαθεί να καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται, ενώ πρόσθεσε ότι έχει τη στήριξη του αδελφού του.

«Το δεύτερο κομμάτι είναι με το κοστοβόρο, που, ό,τι και να γίνει, κοιτάζω να έχω χρήματα για να είμαι πάνω τη βδομάδα… Με βοηθάει και ο αδελφός μου. Πολλές φορές μπορεί να μην έχω λεφτά και με βοηθάει εκείνος. Του τα δίνω όταν δουλεύω και τα βρίσκουμε».

