Ένα χρυσό διάδημα και τρία δόντια σε τάφο 4.600 ετών «γράφουν ξανά» την ιστορία της αρχαίας Σερβίας

Στις όχθες του Δούναβη, ένα σπάνιο εύρημα έρχεται να φωτίσει τις άγνωστες διαδρομές των ανθρώπων που έζησαν πριν από 4.600 χρόνια, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο γεμάτο πλούτο και κοινωνικές διασυνδέσεις.

Η ανακάλυψη μιας γυναίκας με ένα χρυσό διάδημα δεν αποτελεί απλώς έναν αρχαιολογικό θησαυρό, αλλά το κλειδί για να κατανοήσουμε πώς η προϊστορική Σερβία συνδεόταν με τα μεγάλα πολιτισμικά δίκτυα των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Μια γυναίκα που τάφηκε κοντά στον Δούναβη με ένα λεπτό χρυσό διάδημα γύρω από το κρανίο της, έχει γίνει ένα από τα πιο ξεκάθαρα στοιχεία για ένα ευρύ δίκτυο της Εποχής του Χαλκού που συνέδεε τη σημερινή Σερβία, τη λεκάνη των Καρπαθίων και τα Κεντρικά Βαλκάνια.

Από τα αγγεία στα δόντια: Η νέα τεχνολογία αλλάζει το χρονοδιάγραμμα της προϊστορίας

Μια νέα μελέτη από τους αρχαιολόγους Ognjen Mladenović και Aleksandar Bulatović παρουσιάζει νέες χρονολογήσεις με ραδιενεργό άνθρακα για τρεις ταφές της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού από την περιοχή του σερβικού Δούναβη: Vajuga-Pesak, Šljunkara-Zemun και Golokut-Vizić.

Για δεκαετίες, αυτοί οι τάφοι γίνονταν κατανοητοί κυρίως μέσω του ρυθμού της κεραμικής τους, των μεταλλικών αντικειμένων και των ταφικών εθίμων.

Τώρα, οι χρονολογήσεις που προέκυψαν από ανθρώπινα δόντια παρέχουν ένα πιο στέρεο χρονοδιάγραμμα για τις κοινότητες που έζησαν, αντάλλαξαν αντικείμενα και μοιράστηκαν ταφικές παραδόσεις πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια.

Μια γυναίκα της Εποχής του Χαλκού θαμμένη με ένα χρυσό διάδημα

Ο πιο εντυπωσιακός οπτικά από τους τρεις τάφους προέρχεται από τη θέση Šljunkara στο Zemun, που σήμερα αποτελεί τμήμα του Βελιγραδίου. Η ταφή περιείχε τα λείψανα μιας ενήλικης γυναίκας, πιθανώς ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών.

Είχε τοποθετηθεί σε συνεσταλμένη στάση (εμβρυϊκή), με προσανατολισμό από τη δύση προς την ανατολή και το πρόσωπό της στραμμένο προς τα βορειοανατολικά. Γύρω από το σώμα της, οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν ένα προσεκτικά τοποθετημένο σύνολο κτερισμάτων.

Ορισμένα αγγεία είχαν τοποθετηθεί κάτω από τα πόδια της, ενώ μια μεγαλύτερη ομάδα βρισκόταν πάνω από το κεφάλι της. Αυτά περιλάμβαναν μπολ, κύπελλα και μια μικρή κανάτα. Όμως, το αντικείμενο που προσδίδει στην ταφή την ασυνήθιστη δύναμή της είναι ένα διάδημα κατασκευασμένο από ένα λεπτό έλασμα χρυσού.

Ντυμένη για την αιωνιότητα: Η μυστηριώδης γυναίκα με το χρυσό διάδημα

Το χρυσό διάδημα βρέθηκε γύρω από το κρανίο, στο ύψος του μετώπου. Μικρές οπές στις άκρες του υποδηλώνουν ότι κάποτε ήταν στερεωμένο σε άλλο υλικό, ίσως ύφασμα ή δέρμα, ενώ η διάτρητη διακόσμηση κατά μήκος των άκρων του έδινε στο αντικείμενο έναν εσκεμμένο οπτικό ρυθμό.

Δεν ήταν απλώς ένα λυτό κόσμημα που τοποθετήθηκε στον τάφο· φαίνεται ότι αποτελούσε μέρος του τρόπου με τον οποίο παρουσιάστηκε η γυναίκα μετά θάνατον.

Ένα δείγμα δοντιού από την ταφή χρονολόγησε τον τάφο μεταξύ 2268 και 2039 π.Χ. (βαθμονομημένη χρονολόγηση). Αυτό τοποθετεί τη γυναίκα σε μια κρίσιμη φάση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, όταν διάφορες πολιτισμικές παραδόσεις συναντήθηκαν και αλληλοεπικαλύφθηκαν στη νότια λεκάνη των Καρπαθίων και στα Κεντρικά Βαλκάνια.

Τρεις τάφοι και τρία αρχαία δόντια

Η ταφή στη θέση Šljunkara-Zemun δεν αποτελεί μεμονωμένη ανακάλυψη στη μελέτη. Οι ερευνητές χρονολόγησαν επίσης δύο ακόμη τάφους, καθένας από τους οποίους προσθέτει ένα διαφορετικό κομμάτι στο «ψηφιδωτό» της Εποχής του Χαλκού.

Στη θέση Vajuga-Pesak, στη δεξιά όχθη του Δούναβη, οι αρχαιολόγοι εξέτασαν την ταφή μιας ενήλικης γυναίκας ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών. Είχε τοποθετηθεί και αυτή σε κυρτή στάση. Τα κτερίσματά της ήταν πιο απλά από εκείνα του Zemun: ένα μπολ και μια μονόστομη κανάτα.

Ωστόσο, η χρονολόγηση αυτής της ταφής ίσως είναι η πιο εκπληκτική από όλες. Ένα ανθρώπινο δόντι από τη θέση Vajuga-Pesak έδωσε μια χρονολόγηση μεταξύ 2663 και 2474 π.Χ., ή πιο συγκεκριμένα μεταξύ 2622 και 2496 π.Χ.

Αυτό είναι ελαφρώς αρχαιότερο από ό,τι αναμενόταν με βάση τα κτερίσματα, τα οποία συνδέουν την ταφή με τον πολιτισμικό ορίζοντα Somogyvár-Vinkovci. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χρονολόγηση της περιοχής.

Εάν η ημερομηνία αυτή επιβεβαιωθεί από μελλοντικές έρευνες, το Vajuga-Pesak ενδέχεται να υποδεικνύει ότι οι πολιτισμικές επαφές που συνδέονται με τον κόσμο των Somogyvár-Vinkovci εκτείνονταν ανατολικότερα κατά μήκος του Δούναβη πολύ νωρίτερα από ό,τι υποθετόταν μέχρι σήμερα.

Η τρίτη ταφή, από τη θέση Golokut-Vizić, ανήκει στη Μέση Εποχή του Χαλκού. Εντοπίστηκε μέσα σε ένα στρώμα της Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου (πολιτισμός Starčevo), αλλά ο ίδιος ο τάφος είναι πολύ μεταγενέστερος.

Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά σε ελαφρώς συνεσταλμένη στάση, με αρκετά πιθανά κτερίσματα κοντά του. Αυτά περιλάμβαναν κεραμικά αγγεία, ένα μικροσκοπικό αγγείο με βαθιές εγχαράξεις για ένθετη διακόσμηση, καθώς και ένα χάλκινο Lockenring (δακτύλιο μαλλιών) — έναν τύπο σπειροειδούς κοσμήματος που συνδέεται με την ένδυση και την επίδειξη κύρους κατά την Εποχή του Χαλκού.

Ένα δόντι από το Golokut-Vizić χρονολόγησε την ταφή μεταξύ 1880 και 1699 π.Χ. Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση της στο χρονολογικό εύρος της Ομάδας Vatin, ενός από τους σημαντικούς πολιτισμικούς σχηματισμούς της Μέσης Εποχής του Χαλκού στην περιοχή.

Οι τάφοι του Δούναβη και ένας μεταβαλλόμενος χάρτης της Εποχής του Χαλκού

Συνολικά, οι τρεις τάφοι αποδεικνύουν ότι η περιοχή του σερβικού Δούναβη δεν ήταν μια περιθωριακή ζώνη. Αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου διαδρόμου, όπου τα ταφικά έθιμα, οι μορφές της κεραμικής, τα μεταλλικά αντικείμενα και οι συμβολικές πρακτικές μετακινούνταν πέρα από τα πολιτισμικά σύνορα.

Η κυρτή στάση του σώματος που παρατηρείται και στους τρεις τάφους τούς συνδέει με ευρύτερες ταφικές παραδόσεις, γνωστές από τη νότια λεκάνη των Καρπαθίων. Τα κτερίσματα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Στη θέση Šljunkara-Zemun, τα κεραμικά αγγεία και το χρυσό διάδημα υποδηλώνουν δεσμούς με τις πολιτισμικές σφαίρες Somogyvár-Vinkovci και Maros.

Η τοποθεσία της θέσης, κοντά στα σύνορα της Συρμίας και του Μπάνατ, την καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμη για την κατανόηση των ζωνών επαφής μεταξύ γειτονικών ομάδων της Εποχής του Χαλκού.

Η χρονολόγηση από τη θέση Šljunkara-Zemun ενισχύει επίσης τη συζήτηση γύρω από την Ομάδα Novačka Ćuprija-Pančevo, μια πολιτισμική εκδήλωση που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα σε σύνδεση με την κοιλάδα του Μεγάλου Μοράβα, την Περιπαννονία και τη νότια λεκάνη των Καρπαθίων.

Αντί να επιδεικνύει μια ενιαία και σταθερή πολιτισμική ταυτότητα, ο τάφος φαίνεται να βρίσκεται σε ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών παραδόσεων. Η θέση Golokut-Vizić προσθέτει ακόμα ένα επίπεδο πληροφορίας.

Η χρονολόγησή της επιβεβαιώνει τη θέση της Ομάδας Vatin στο πρώτο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ., ενώ το ένθετο μικροσκοπικό αγγείο συνδέει την ταφή με τον Πολιτισμό της Εγχάρακτης Κεραμικής της Τρανσδανουβίας. Επίσης, το χάλκινο Lockenring (δακτύλιος μαλλιών) υποδηλώνει την ύπαρξη εκτεταμένων δικτύων χρήσης κοσμημάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη των Καρπαθίων.

Ένα χρυσό διάδημα σε έναν κόσμο σε κίνηση

Το χρυσό διάδημα από τη θέση Šljunkara-Zemun παραμένει η ισχυρότερη εικόνα της μελέτης. Δίνει στην ιστορία ένα ανθρώπινο επίκεντρο: μια νεαρή γυναίκα που τάφηκε με εμφανή φροντίδα, περιτριγυρισμένη από αγγεία και ξεχωρίζοντας από ένα σπάνιο κόσμημα τοποθετημένο στο μέτωπό της.

Όμως, η σημασία του διαδήματος ξεπερνά την ομορφιά ή το κύρος. Η παρουσία του σε έναν τάφο που χρονολογήθηκε μέσω ανθρώπινων λειψάνων επιτρέπει στους αρχαιολόγους να «αγκυροβολήσουν» ένα σπάνιο αντικείμενο μέσα σε ένα ακριβές χρονολογικό πλαίσιο.

Βοηθά επίσης να αναδειχθεί το πώς οι ιδέες για την ταυτότητα, την επίδειξη και την τελετουργία διακινούνταν μέσα από τις κοινότητες της Εποχής του Χαλκού κατά μήκος του Δούναβη. Οι νέες χρονολογήσεις δεν κλείνουν τη συζήτηση.

Αντίθετα, την καθιστούν πιο συγκεκριμένη. Το Vajuga-Pesak ενδέχεται να μετατοπίζει ένα μέρος του χρονοδιαγράμματος νωρίτερα. Το Šljunkara-Zemun βοηθά στον προσδιορισμό μιας πολιτισμικής παραμεθορίου, όπου συναντήθηκαν πολλές παραδόσεις. Το Golokut-Vizić επιβεβαιώνει τη σημασία των περιφερειακών παραλλαγών εντός του κόσμου των Vatin.

Ένα λεπτό έλασμα χρυσού, τρία αρχαία δόντια και μια χούφτα κεραμικά αγγεία κάνουν πλέον την περιοχή του σερβικού Δούναβη να μοιάζει λιγότερο με το άκρο του κόσμου της Εποχής του Χαλκού και περισσότερο με έναν από τους ενεργούς διαδρόμους του.