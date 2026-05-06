Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Δακρυγόνα από την Αστυνομία έξω από το T-Center

Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία σημειώθηκε έξω από το Telekom Center Athens, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια για το Game 3.

Η ένταση του αγώνα μεταφέρθηκε και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που οδήγησε στη ρίψη δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το περιστατικό προκάλεσε δυσφορία σε φιλάθλους και σε όσους βρίσκονταν έξω από το γήπεδο εκείνη την ώρα. Η κατάσταση εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής του αγώνα για το ημίχρονο, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επέμβαση της Αστυνομίας.