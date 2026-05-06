Δολοφονία στην Κρήτη: Απομακρύνεται το σενάριο της ενέδρας θανάτου, εκτιμούν οι αρχές – Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, οι μαρτυρίες και οι φόβοι για βεντέτα – ΒΙΝΤΕΟ

Η δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο ήταν εν τέλει απόρροια μίας ενέδρας θανάτου ή ένα τυχαίο γεγονός, που οδήγησε στο έγκλημα; Αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί, μετά την εκτέλεση από τον 54χρονο, ο οποίος πυροβόλησε έξι φορές τον νεαρό.

Οι αρχές φαίνεται να εξετάζουν διάφορα σενάρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η ενέδρα ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν οι διωκτικές αρχές. Αυτή η εκδοχή μάλιστα ισχυροποιήθηκε όταν οι αστυνομικοί πληκτρολόγησαν τα στοιχεία του θύτη και του θύματος, οπότε και ήρθε στην επιφάνεια το κοινό παρελθόν και δη βαρύ.

Όσο περνούσε όμως η ώρα και έρχονταν νέα στοιχεία στο φως, το συγκεκριμένο σενάριο άρχισε να απομακρύνεται και να γίνεται λιγότερο πιθανό. Κι αυτό διότι αμφότεροι οι εμπλεκόμενοι ήταν μέσα στα οχήματά τους, τα οποία κινούνταν σε αντίθετη πορεία, για εκατοντάδες μέτρα, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη της ασφάλειας.

Τελευταία στιγμή φαίνεται πως κάνει τη στραβοτιμονιά ο 54χρονος και κλείνει τον δρόμο στο 21χρονο θύμα.

Επίσης, ο δράστης δήλωσε στους αστυνομικούς πού ήταν και πού κατευθυνόταν.

Βλέποντας λοιπόν αυτά τα δύο σημεία οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η πιο πιθανή διαδρομή που θα μπορούσε να ακολουθήσει κανείς για να πάει από το ένα στο άλλο είναι αυτή που συναντήθηκαν οι δύο οδηγοί.

Επομένως οι αστυνομικοί θεωρούν ως πιο πιθανό το ενδεχόμενο της τυχαίας συνάντησης.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του θα απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας στον ανακριτή. Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στο μεταξύ, την Πέμπτη (6/5) οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου.

Η στιγμή που ο 54χρονος πυροβολεί τον 21χρονο στη μέση του δρόμου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, χθες, στη μέση του δρόμου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που μεταδίδει το enikos.gr καταγράφονται οι στιγμές μετά τον εμβολισμό του αυτοκινήτου του 21χρονου από το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο δράστης και η σύζυγός του.

«Το ασθενοφόρο το έχει πάρει κανένας;»

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που μετέδωσε ο Alpha ακούγεται δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα, το σπινιάρισμα του αυτοκινήτου του 54χρονου. Ακολουθεί πανδαιμόνιο.

«Το ασθενοφόρο το έχει πάρει κανένας;» ακούγεται να λέει μία γυναίκα. «Γρήγορα, γρήγορα» ακούγεται να λέει ένας άνδρας. Λίγη ώρα μετά, η μητέρα του 21χρονου έφτασε στο σημείο και αντίκρισε νεκρό τον γιο της, με τις σκηνές που ακολούθησαν να είναι σπαρακτικές.

Δείτε το βίντεο:

Είχε πυροβολήσει ξανά ο 54χρονος τον 21χρονο το 2024

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωνε τα τελευταία χρόνια ο 21χρονος, που έπεσε θύμα δολοφονίας το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είχε κάνει εφιάλτη την ζωή του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, αφού τον είχε χτυπήσει και τον είχε πυροβολήσει κι άλλη φορά στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, τους οποίους παραβίασε. Μάλιστα, η οικογένεια του 21χρονου, αλλά και το ίδιο το θύμα είχαν καταθέσεις μηνύσεις σε βάρος του δράστη και της οικογένειάς του.

Ο δράστης φαίνεται πως δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί τον πόνο από την απώλεια του 17χρονου γιου του, σε τροχαίο το 2023, θεωρώντας ως υπαίτιο τον 21χρονο.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2023, μετά τον θάνατο του γιου του 54χρονου, άγνωστοι δράστες μετέβηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου και προκάλεσαν φθορά και συγκεκριμένα αποξήλωσαν μεταλλική κολώνα φωτισμού, στην οποία είχε προσκρούσει το όχημα του 21χρονου. Για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε αυτεπάγγελτη προανάκριση από το Α΄Α.Τ. Ηρακλείου.

Στις 24 Ιουλίου του 2024, η οικογένεια του 21χρονου μετέβη στο Α.Τ. Μαλεβιζίου και εξέφρασε παράπονα για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα -και συγκεκριμένα απειλές- σε βάρος της οικογένειας 54χρονου.

Κλήθηκαν τα μέλη της οικογένειας του 54χρονου, στις 7 Αυγούστου 2024, όπου τους γνωστοποιήθηκαν τα σε βάρος τους παράπονα, αλλά οι ίδιοι δεν αποδέχθηκαν τις κατηγορίες και παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για το θέμα.

Από το Α.Τ. Μαλεβιζίου έγιναν οι δέουσες συστάσεις-παρατηρήσεις για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον ως προς αποφυγή των συνεπειών του νόμου, τονίζουν οι αστυνομικές πηγές.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον 21χρονο να καταγγέλλει ότι ο 54χρονος τον ξυλοκόπησε και πυροβόλησε εναντίον του.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στις 3:45 τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου 2024 εκείνης της ημέρας, ο 21χρονος κατήγγειλε ότι στις 3:00, έξω από το σπίτι του, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κομμάτι ξύλου στα χέρια και στα πόδια, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε μία φορά, προς την κατεύθυνση που βρισκόταν, χωρίς να τραυματιστεί.

Η αδελφή του 21χρονου ήταν εκείνη που αναγνώρισε τον δράστη, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και συνελήφθη από το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας που τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος.

Φόβοι για βεντέτα στην Κρήτη

Διάχυτος είναι ο φόβος βεντέτας μετά την εκτέλεση του 21χρονου στη μέση του δρόμου και μάλιστα με έξι βολές από πίσω.

«Ήμουν δυο τρία αυτοκίνητα από εκεί που έγινε (το έγκλημα). Με το που ακούσαμε τους πυροβολισμούς, τα αυτοκίνητα τα φρεναρίσματα και την αστυνομία, κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται και είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα να προσπαθεί να τον επαναφέρει…», είπε μάρτυρας.

«Ήμουν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, κάποια στιγμή στρίβει αριστερά και κλείνει τον δρόμο στο αυτοκίνητο που ερχόταν από απέναντι, τρακάρουν μετωπική, τον βλέπω κατεβαίνει αυτός, κατεβαίνει κι ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο, ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι αλλά δεν πρόλαβε καν να διασχίσει τον δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε. Μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε όπισθεν και έφυγε μετά με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο.

Όλα και όλα δεν κράτησαν ούτε δέκα δευτερόλεπτα», λέει αυτόπτης μάρτυρας και συνεχίζει:

«Το παιδί με το που συγκρούστηκαν κατάλαβε μάλλον ποιος ήταν και άνοιξε την πόρτα και προσπάθησε να φύγει απέναντι στα χωράφια μέσα. Ήταν πολύ γρήγορο, δεν πρόλαβε καν να διασχίσει τον δρόμο.»

Αν και αρχικά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο μετά πήγε και παραδόθηκε δίνοντας στους αστυνομικούς το περίστροφο.

«Η ζωή μου σταμάτησε τον Οκτώβριο του 2023 όταν έχασα τον γιο μου στο τροχαίο. Από τότε τίποτα δεν είχε νόημα. Δεν είχα σχεδιάσει να τον σκοτώσω. Γυρίζαμε με τη γυναίκα μου από μνημόσυνο. Ήμουν πολύ χάλια και στο μυαλό μου ήταν συνέχεια το παιδί μου, που ακόμα δεν έχει δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη. Όταν τον είδα μπροστά μου θόλωσα. Δεν ήμουν ο εαυτός μου.

Πρώτα τον χτύπησα με τ’ αμάξι. Η γυναίκα μου φώναζε, “μη Κώστα μη”. Δεν φταίει αυτή, εγώ το έκανα.»

Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου: «Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»

Βαρύ πένθος στο Ηράκλειο της Κρήτης από την δολοφονία του 21χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμμουδάρα, σε ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο.

Ο πόνος των δικών του ανθρώπων αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά μηνύματα αποχαιρετισμού. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ιδιαίτερα σπαρακτική είναι η μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του νεαρού:

«Έκλεισε το κεφάλαιο απόψε στη ζωή σου

Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης

θύμησής σου..

Απούμε κλαίμε το άδικο

Που πήρε την ψυχή σου

Και έκρηξε μάνα και δικούς

Να κλαίνε την φυγή σου».

Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδελφής του, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».

Συγκλονίζει η ξαδέλφη του 21χρονου: «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει»

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε η ξαδέλφη του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η συγγενής του θύματος συγκλονίζει, περιγράφοντας τα όσα είχε ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του, πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου.

«Το παιδί λέει μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό, με κάμερα. Με την κοπέλα του μιλούσε και την ώρα που του έπαιξε την πρώτη και την έφαγε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο την αδελφή του και μας πήρε όλους τηλέφωνο», ανέφερε αρχικά η ξαδέλφη του 21χρονου.

Συνεχίζοντας, η συγγενής του θύματος εξήγησε πως: «Η αδελφή πάλευε και οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”. Προχθές που ήμασταν μαζί του λέω: “Φύγε από την Κρήτη”.

Το παιδί είχε τυραννηστεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια. Ήταν σε επιφυλακή όλοι και τα αδέλφια και όλοι».

«Πριν δύο εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε μέσα στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα.

Έχουμε πάει άπειρες φορές στην αστυνομία, η αδελφή του πάλευε σαν τον σκύλο πάλευε να τον βάλουν στη φυλακή. Είχε γίνει η σκιά του, δεν κοιμόταν κανείς. Η αδελφή του πάλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα. Το παιδί είχε πρόβλημα από την ώρα που γεννήθηκε, έχει κάνει πόσα χειρουργεία καρδιάς και τον βάλαμε μέσα, με το ζόρι τον βάλαμε να κάνει την εγχείρηση. Τον παρακαλούσαμε, ο πατέρας του έκλαιγε, η μάνα του έκλαιγε, λέει: “Αφού θα πεθάνω δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”», πρόσθεσε.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν»

Ακόμα, η ξαδέλφη του 21χρονου, είπε ότι: «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει. Η μαμά του, αυτουνού του παιδιού που είχε σκοτωθεί, είχε πάρει τηλέφωνο και πήγαινε στη δουλειά της μάνας του και την απειλούσανε. Είχε γίνει μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση τραγική.

Η ξαδέλφη μου πήγε, τότε που έγινε τελευταία φορά η απόπειρα να τον σκοτώσει, στην αστυνομία και οι αστυνομικοί της σηκώσανε και χέρι γιατί λέει αυτά που είπε είναι τρελά.

Πριν μια εβδομάδα ήταν από κάτω και με φώναξε η ξαδέλφη μου να πάμε να φάμε γιατί είχε φτιάξει φαγητό και τον είδα και του λέω: “Σήκω φύγε από την Κρήτη”. “Μα όπου και να πάω θα με βρουν, θα με φάνε”, λέει. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν. Τι καλό παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο παιδί».

«Άμα τον δεις, είναι σαν 100 ετών – Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο, έφυγε η χαρά του», λένε η μητέρα και η αδελφή του 54χρονου

Συγκλονισμένο παρακολουθεί από χθες (5/5) το πανελλήνιο, τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου, στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στην εκπομπή «Live News» προβλήθηκαν δηλώσεις της μητέρας και της αδελφής του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Μιλώντας στο «Live News», η μητέρα του 54χρονου είπε: «Αυτά τα τρία χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν άνοιξε ξανά η πόρτα τους. Ούτε χτυπά, ούτε να μπω, ούτε τίποτα. Είναι κλειστή η πόρτα ερμητικά.

Δεν ανοίγει για κανέναν και για τίποτα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ούτε εγώ. Και με βλέπουν συνέχεια και κλαίω και δεν μπορώ να το… Ίσως να μην θέλουν να με βλέπουν να κλαίω. Σίγουρα δεν θέλουν. Και εγώ δεν μπορώ να μην κλαίω και… Έκατσα στη γωνιά μου τώρα και κλαίω μόνη μου».

«Δεν μπορώ παιδί μου να το ξεπεράσω, γιατί δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του τώρα και η πρώτη του κουβέντα ήταν: “Για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;”. Ούτε ξυρίστηκε ξανά, ούτε έκοψε ξανά τα μαλλιά του, ούτε ξανά… Τίποτα. Άμα τον δεις είναι σαν να είναι 100 ετών. Μαράζωσε.

Δεν πήγαινε για δουλειά, δεν έβγαινε έξω, τίποτα. Δέκα εννέα μέρες ήταν στο Βενιζέλειο και “έφυγε” το παιδί μου και έμεινε ο πατέρας του ορφανός και δεν άνοιξε ξανά η πόρτα τους. Δεν άνοιξε ξανά η πόρτα τους. Είναι συνέχεια κλειστή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν είχαν κόντρα, αν είχαν προβλήματα, οι δύο οικογένειες, απάντησε: «Μία ιστορία είχε ακουστεί, που ήταν ψέματα. Ότι κάτι έκανε ο Κώστας μου στο παιδί που σκότωσε τον γιο του. Αυτό ήταν 100%, 1000% ψέματα».

«Έχουμε πέσει και εμείς από τα σύννεφα αυτή τη στιγμή»

Η αδελφή του του καθ’ ομολογίαν δράστη, ανέφερε στην εκπομπή πως: «Παγωνιά, δεν μπορείς να νιώσεις κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και για το παιδί προφανώς που “χάθηκε” και για όλο αυτό που συμβαίνει στη δική μας την οικογένεια.

Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήμασταν στο… Περιμέναμε το δικαστήριο να γίνει κάποια στιγμή. Εκεί είχα μείνει εγώ».

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Μόνο άνθρωποι που έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο, μπορούν να καταλάβουν έναν γονέα που “χάνει” το μοναχοπαίδι του. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς που γυρίσαμε στην καθημερινότητά μας, είχαμε τα παιδάκια μας δίπλα μας, τα γέλια τους, τις χαρές τους. Αυτός δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο. Έφυγε η χαρά του, η ζωή του. Φύγανε όλα».

«Είναι σίγουρα διαφορετικά να είναι ένα ατύχημα που ήταν το δικό μας και εντελώς διαφορετικά έτσι όπως έγινε, δεν ξέρω. Λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους λυπάμαι. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του.

Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Έχουμε πέσει και εμείς από τα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολη και παράξενη η θέση μας. Έχουμε “χάσει” το παιδί μας με πολύ διαφορετικό τρόπο, από αυτό τον τρόπο που “χάσανε” εκείνοι το δικό τους. Κανένας δεν πρέπει να εκδικάζει την οποιαδήποτε κατάσταση και την οποιαδήποτε υπόθεση με τέτοιον τρόπο», συνέχισε.

«Είμαι της άποψης ότι προφανώς και το παιδί, όταν έφυγαν με τον ανιψιό μου να πάνε τη βόλτα τους, να πάνε από το ένα κέντρο διασκέδασης κάπου αλλού, σίγουρα δεν σκεφτόταν ότι θα βάλω το παιδί στο αμάξι να το σκοτώσω.

Ήταν δύο παιδιά που πήγαν να διασκεδάσουν. Το ότι πήγε κάτι στραβά, πήγε στραβά και “έφυγε” ο Γιώργος από τη ζωή. Εγώ αυτό που είχα δει ήταν ότι είχε εμφανιστεί το παιδί εδώ τη βραδιά που ήμασταν στο σπίτι, πριν την κηδεία. Προφανώς η κίνησή του ήταν για συμπαράσταση», σημείωσε.

Η μαρτυρία γειτόνισσας: Έβαζε κουκούλα και τον παρακολουθούσε

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία στο Ηράκλειο, μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον πατέρα του κολλητού του φίλου. Ο πατέρας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χαμό του γιου του σε τροχαίο στο οποίο ο Νικήτας ήταν ο οδηγός, πριν 3 χρόνια.

Η επί 20 χρόνια γειτόνισσα του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, τόνισε πως από την στιγμή του τροχαίου μέχρι και χθες, ο Νικήτας ζούσε μέσα στον φόβο, αφού ο πατέρας είχε φτάσει σε σημείο να φοράει κουκούλα και να τον παρακολουθεί.

Μάλιστα, σημείωσε πως δεν μπορεί να κατανοήσει την πράξη του πατέρα, αφού σε εκείνο το τραγικό τροχαίο, ο Νικήτας έχασε ένα μέρος της ψυχής του, αφού ήταν ο κολλητός του φίλος.

«Πολύ άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Έπαιρνε τηλέφωνο τη μάνα του να βγει έξω να τσεκάρει την περιοχή και να δει μήπως είναι κάπου κρυμμένος. Είχε θλίψη ο Νικήτας, γιατί ήταν ο κολλητός του και έχασε τη ψυχή του στο τροχαίο, έμεινε ένα κομμάτι του εκεί πέρα. Ο άλλος πατέρας σκότωσε το άλλο μισό της καρδιάς του γιου του. Ο γιος του πέθανε και τη μισή καρδιά του την είχε ο Νικήτας πίσω. Ήταν ο κολλητός του» είπε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα του Νικήτα.

Ο Νικήτας είχε δίπλωμα οδήγησης

Τέλος στις όποιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει πως ο Νικήτας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης τη μέρα του τραγικού τροχαίου θέλησε να βάλει η γειτόνισσα του.

«Ο Θεός έκανε θαύμα που είχε ζήσει από το ατύχημα και το θαύμα του Θεού δεν το άντεξε ο πατέρας του άλλου παιδιού. Λυπάμαι για εκείνο το παιδί που έχασε τη ζωή του, αλλά το πήρε ο Θεός. Ήταν ατύχημα. Και ο Νικήτας τότε είχε βγάλει δίπλωμα οδήγησης, γιατί ακούγεται ότι δεν είχε δίπλωμα τότε. Ήταν 18 χρόνων και είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητο του το είχε αγοράσει ο πατέρας του και του το είχαν δώσει. Έγινε το ατύχημα, όπως συμβαίνει… Δεν έπαθε μόνο ο Νικήτας τροχαίο. Συμβαίνουν αυτά» είπε με δάκρυα στα μάτια η γειτόνισσα του άτυχου 21χρονου.

Με δάκρυα στα μάτια, η γειτόνισσα του Νικήτα αναρωτήθηκε:

«Τι μπορώ να πω εγώ για τον Νικήτα; Ο Νικήτας ήταν δίδαγμα για την νεολαία. Εδώ στην Αμμουδάρα ήταν ένα δίδαγμα. Δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτό το παιδί. Δεν έχω λόγια. Το καλύτερο παιδί. Ήταν κολλητός του γιου μου. Ο γιος μου είναι μικρός, είναι 15 χρόνων και έκανε παρέα με τον Νικήτα γιατί τον σπρώχναμε και εμείς προς τα εκεί. Γιατί ο Νικήτας ήταν ένα παιδί που δεν πειράζει μυρμήγκι. Το ‘θελε ο Θεός μαζί του… Δεν έχω λόγια. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι ένας γονέας όταν χάνει το σπλάχνο του με αυτόν τον τρόπο;».