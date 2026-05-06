Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο – Την Πέμπτη η κηδεία του

Την Πέμπτη (6/5) θα αποχαιρετήσουν οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και φίλοι τον 21χρονο, που δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε από το όπλο του 54χρονου, που θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όχι μόνο, με τον 54χρονο δράστη αλλά και την σύζυγό του που συνελήφθη για συνέργεια, να αναμένεται να οδηγηθούν μέσα στις επόμενες ώρες, στα δικαστήρια Ηρακλείου. Ωστόσο ενδέχεται για λόγους ασφαλείας, εισαγγελέας και ανακρίτρια να μεταβούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, δηλαδή για την άσκηση των ποινικών διώξεων στο ζευγάρι και για να δοθεί προθεσμία για τις απολογίες τους.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το χθες το απόγευμα(5-5-2026) στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν ο δράστης φέρεται να έκλεισε με το όχημά του, το δρόμο στον 21χρονο που επίσης κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος πυροβόλησε τουλάχιστον έξι φορές προς το μέρος του νεαρού που επιχείρησε να φύγει πεζός, αλλά έπεσε νεκρός. Ο δράστης, αφού αρχικά έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ οι αρχές συνέλαβαν και τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, κατά τον χρόνο του αιματηρού επεισοδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, σε βάρος του 21χρονου είχε και στο παρελθόν εκδηλωθεί ένταση, από την πλευρά του 54χρονου δράστη, που θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο, το 2023.

Το δυστύχημα είχε γίνει στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 17χρονος γιος του 54χρονου δράστη του χθεσινού αιματηρού επεισοδίου.

Ο 54χρονος πυροβόλησε έξι φορές τον 21χρονο και μετά τον κλωτσούσε

Σύμφωνα με το cretalive.gr, υπάρχει βίντεο που έχει καταγράψει το σκηνικό της εκτέλεσης του 21χρονου.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η μανία του 54χρονου για τον 21χρονο, καθώς αφού τον πυροβόλησε έξι φορές, κλωτσούσε το σώμα του που κείτονταν αιμόφυρτο στο έδαφος.

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια της ΕΛΑΣ, με αστυνομικούς να αναφέρουν στο cretalive.gr ότι υπέστησαν σοκ, βλέποντας το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα.