Δολοφονία στην Κρήτη: Έβαζε κουκούλα και τον παρακολουθούσε, λέει γειτόνισσα του 21χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία στο Ηράκλειο, μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον πατέρα του κολλητού του φίλου, το απόγευμα της Τρίτης. Ο πατέρας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χαμό του γιου του σε τροχαίο στο οποίο ο Νικήτας ήταν ο οδηγός, πριν 3 χρόνια.

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις-σοκ για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο – Την Πέμπτη η κηδεία του

Η επί 20 χρόνια γειτόνισσα του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, τόνισε πως από την στιγμή του τροχαίου μέχρι και χθες, ο Νικήτας ζούσε μέσα στον φόβο, αφού ο πατέρας είχε φτάσει σε σημείο να φοράει κουκούλα και να τον παρακολουθεί.

Μάλιστα, σημείωσε πως δεν μπορεί να κατανοήσει την πράξη του πατέρα, αφού σε εκείνο το τραγικό τροχαίο, ο Νικήτας έχασε ένα μέρος της ψυχής του, αφού ήταν ο κολλητός του φίλος.

«Πολύ άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Έπαιρνε τηλέφωνο τη μάνα του να βγει έξω να τσεκάρει την περιοχή και να δει μήπως είναι κάπου κρυμμένος. Είχε θλίψη ο Νικήτας, γιατί ήταν ο κολλητός του και έχασε τη ψυχή του στο τροχαίο, έμεινε ένα κομμάτι του εκεί πέρα. Ο άλλος πατέρας σκότωσε το άλλο μισό της καρδιάς του γιου του. Ο γιος του πέθανε και τη μισή καρδιά του την είχε ο Νικήτας πίσω. Ήταν ο κολλητός του» είπε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα του Νικήτα.

Ο Νικήτας είχε δίπλωμα οδήγησης

Τέλος στις όποιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει πως ο Νικήτας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης τη μέρα του τραγικού τροχαίου θέλησε να βάλει η γειτόνισσα του.

«Ο Θεός έκανε θαύμα που είχε ζήσει από το ατύχημα και το θαύμα του Θεού δεν το άντεξε ο πατέρας του άλλου παιδιού. Λυπάμαι για εκείνο το παιδί που έχασε τη ζωή του, αλλά το πήρε ο Θεός. Ήταν ατύχημα. Και ο Νικήτας τότε είχε βγάλει δίπλωμα οδήγησης, γιατί ακούγεται ότι δεν είχε δίπλωμα τότε. Ήταν 18 χρόνων και είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητο του το είχε αγοράσει ο πατέρας του και του το είχαν δώσει. Έγινε το ατύχημα, όπως συμβαίνει… Δεν έπαθε μόνο ο Νικήτας τροχαίο. Συμβαίνουν αυτά» είπε με δάκρυα στα μάτια η γειτόνισσα του άτυχου 21χρονου.

Με δάκρυα στα μάτια, η γειτόνισσα του Νικήτα αναρωτήθηκε:

«Τι μπορώ να πω εγώ για τον Νικήτα; Ο Νικήτας ήταν δίδαγμα για την νεολαία. Εδώ στην Αμμουδάρα ήταν ένα δίδαγμα. Δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτό το παιδί. Δεν έχω λόγια. Το καλύτερο παιδί. Ήταν κολλητός του γιου μου. Ο γιος μου είναι μικρός, είναι 15 χρόνων και έκανε παρέα με τον Νικήτα γιατί τον σπρώχναμε και εμείς προς τα εκεί. Γιατί ο Νικήτας ήταν ένα παιδί που δεν πειράζει μυρμήγκι. Το ‘θελε ο Θεός μαζί του… Δεν έχω λόγια. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι ένας γονέας όταν χάνει το σπλάχνο του με αυτόν τον τρόπο;».

