Δολοφονία στην Κρήτη: Συγκλονίζει η ξαδέλφη του 21χρονου θύματος – «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει»

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε η ξαδέλφη του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η συγγενής του θύματος συγκλονίζει, περιγράφοντας τα όσα είχε ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του, πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου.

«Το παιδί λέει μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό, με κάμερα. Με την κοπέλα του μιλούσε και την ώρα που του έπαιξε την πρώτη και την έφαγε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο την αδελφή του και μας πήρε όλους τηλέφωνο», ανέφερε αρχικά η ξαδέλφη του 21χρονου.

«Ήταν σε επιφυλακή όλοι»

Συνεχίζοντας, η συγγενής του θύματος εξήγησε πως: «Η αδελφή πάλευε και οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”. Προχθές που ήμασταν μαζί του λέω: “Φύγε από την Κρήτη”.

Το παιδί είχε τυραννηστεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια. Ήταν σε επιφυλακή όλοι και τα αδέλφια και όλοι».

«Πριν δύο εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε μέσα στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα.

Έχουμε πάει άπειρες φορές στην αστυνομία, η αδελφή του πάλευε σαν τον σκύλο πάλευε να τον βάλουν στη φυλακή. Είχε γίνει η σκιά του, δεν κοιμόταν κανείς. Η αδελφή του πάλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα. Το παιδί είχε πρόβλημα από την ώρα που γεννήθηκε, έχει κάνει πόσα χειρουργεία καρδιάς και τον βάλαμε μέσα, με το ζόρι τον βάλαμε να κάνει την εγχείρηση. Τον παρακαλούσαμε, ο πατέρας του έκλαιγε, η μάνα του έκλαιγε, λέει: “Αφού θα πεθάνω δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”», πρόσθεσε.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν»

Ακόμα, η ξαδέλφη του 21χρονου, είπε ότι: «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει. Η μαμά του, αυτουνού του παιδιού που είχε σκοτωθεί, είχε πάρει τηλέφωνο και πήγαινε στη δουλειά της μάνας του και την απειλούσανε. Είχε γίνει μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση τραγική.

Η ξαδέλφη μου πήγε, τότε που έγινε τελευταία φορά η απόπειρα να τον σκοτώσει, στην αστυνομία και οι αστυνομικοί της σηκώσανε και χέρι γιατί λέει αυτά που είπε είναι τρελά.

Πριν μια εβδομάδα ήταν από κάτω και με φώναξε η ξαδέλφη μου να πάμε να φάμε γιατί είχε φτιάξει φαγητό και τον είδα και του λέω: “Σήκω φύγε από την Κρήτη”. “Μα όπου και να πάω θα με βρουν, θα με φάνε”, λέει. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν. Τι καλό παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο παιδί».