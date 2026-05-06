Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

ΤΕΝΤ ΤΕΡΝΕΡ

Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ, όπως ανακοίνωσε το κανάλι.

Ο Τέρνερ γεννήθηκε στο Οχάιο, αλλά έγινε γνωστός ως επιχειρηματίας από την Ατλάντα και με το προσωνύμιο «Το Στόμα του Νότου» λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του. Δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης, η οποία περιλάμβανε τον πρώτο «σούπερ σταθμό» της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια ταινιών και κινουμένων σχεδίων, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves.

Ο Τέρνερ υπήρξε επίσης διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος (ιδρυτής του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών), ακτιβιστής για την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και περιβαλλοντολόγος. Ως ένας από τους σημαντικότερους γαιοκτήμονες στις ΗΠΑ, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσωνα στην αμερικανική Δύση, ενώ δημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Captain Planet» για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ήταν το τολμηρό του όραμα για τη μετάδοση ειδήσεων από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο που τον καθιέρωσε παγκοσμίως. Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε «Άνθρωπος της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, καθώς «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αν και τελικά πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποχώρησε από την ενεργό δράση, συνέχισε να εκφράζει την υπερηφάνειά του για το CNN, αποκαλώντας το «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Λίγο πριν τα 80ά του γενέθλια το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή.

Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με μια ελαφριά περίπτωση πνευμονίας πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του τα πέντε παιδιά του, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.

