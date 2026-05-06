Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και εκθέτει την Ελλάδα

«Το Κράτος Δικαίου είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα της Ελλάδας, αλλά και από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδας σημαίνει μία Πολιτεία ισχυρή, που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, την ισοτιμία, τη διαφάνεια. Αυτό είναι και η Ευρώπη για εμάς. Γιατί την ίδια ώρα στην Ελλάδα καταγράφονται σημαντικότατα προβλήματα στο Κράτος Δικαίου και στη Δημοκρατία» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της επιτροπής LIBE Estrella Galán και Fernando Barrena.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην πρόσφατη Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου τονίζοντας ότι «ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, είναι το μεγάλο πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, το ουσιαστικότατο θέμα της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ελευθερία του Τύπου, αλλά και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «για τα ζητήματα αυτά στη χώρα μας η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή που θα ενισχύει το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών συνδέονται και με μια κοινωνία ευημερίας, όπου και τα δημόσια αγαθά προστατεύονται, αλλά και η οικονομία αναπτύσσεται με διαφάνεια και ισοτιμία».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την άσχημη κατάσταση που υπάρχει στα σωφρονιστικά καταστήματα, αλλά και για το διαφαινόμενο σχέδιο ιδιωτικοποίησης τους. «Δεν συμφωνούμε με μια στείρα, τιμωρητική και αυταρχική πολιτική, η οποία ασκείται τα τελευταία επτά χρόνια από την κυβέρνηση. Συμφωνούμε με ένα σωφρονιστικό σύστημα, το οποίο θα στηρίζει το Κράτος Δικαίου και ταυτόχρονα θα σέβεται τα δικαιώματα και των πολιτών και των εργαζομένων και των κρατουμένων», είπε ο κ. Φάμελλος.

Αρβανίτης: «Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τη φτώχεια και τιμωρεί όσους σκόνταψαν»

«Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τη φτώχεια και τιμωρεί όσους σκόνταψαν» τόνισε από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, αναφερόμενος στις πρόσφατες επισκέψεις που είχε μαζί με τους δύο ευρωβουλευτές στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

«Η πολιτική της Δεξιάς παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει μικροπαραβατικότητα. Είναι φανερό ότι οι πολιτικές της Δεξιάς χωρίς κοινωνικές υποδομές δημιουργούν στην κοινότητα τεράστιο ψυχικό πόνο και σοβαρά προβλήματα» επισήμανε και συμπλήρωσε:

«Έχουμε ποινικοποίηση της φτώχειας και, βεβαίως, αυστηροποίηση των ποινών που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στο σωφρονιστικό σύστημα και στους ανθρώπους. Χωρίς πολιτικές επανένταξης, χωρίς πολιτικές σωφρονισμού, καθώς η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δυστυχώς τα σωφρονιστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

Παράλληλα, άσκησε κριτική για τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα και στο γεγονός πως η Ελλάδα έχει μόνο ένα ψυχιατρείο για τους χιλιάδες κρατούμενους και πως αυτό είναι μόνο για άνδρες.

Οι δύο ευρωβουλευτές της LEFT αφού στάθηκαν στον κοινό αγώνα που πρέπει να δοθεί κατά της ακροδεξιάς, τόνισαν πως το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και συνεχάρησαν τον Σωκράτη Φάμελλο «για όλα όσα κάνει στην Ελλάδα υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπέρ του Κράτους Δικαίου».

Η Estrella Galán περιέγραψε τις επισκέψεις τους στις φυλακές, τονίζοντας πως διαπίστωσαν «μια ολόκληρη στρατηγική» και «έναν πόλεμο» κατά των πιο φτωχών, επισημαίνοντας πως «η σκληρότητα στις φυλακές οδηγεί σε υπερπληθυσμό και μείωση των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων. Και αυτό βεβαίως, όσον αφορά και τους πρόσφυγες, είναι πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την κοινωνία. Να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε, να πολεμάμε μαζί ώστε να αλλάξουν οι καταστάσεις» είπε μεταξύ άλλων ο Fernando Barrena.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Μετανάστευσης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος.