Γονείς θυμάτων των Τεμπών ζητούν αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Τέμπη Λάρισα δίκη

Οι οικογένειες δύο θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών ζήτησαν σήμερα Τετάρτη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος του Κώστα Καραμανλή. Οι οικογένειες αιτούνται να του καταλογισθούν ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη των συγκοινωνιών.

Το πρωί οι συγγενείς, η αδελφή της Κλαούντια και ο πατέρας της Ελπίδας, πέρασαν το κατώφλι του αρεοπαγίτη ανακριτή για να καταθέσουν. Αιτήθηκαν να διωχθεί ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με τον συνήγορό τους ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα και την εξέταση της μήνυσης που έχει υποβάλλει ο κ. Κούπας (πατέρας της Ελπίδας) κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών για το κακουργηματικό αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών, σύμφωνα με τον ANT1.

Ο Μανώλης Βονικάκης δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων αναφέρει:

«Η ποινική ευθύνη του κ. Καραμανλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος. Ο κ. Καραμανλής έχει τεράστια, ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης που είναι η διατάραξη των συγκοινωνιών».

«Σε αυτή την ιστορία δεν είναι η παράβαση καθήκοντος αλλά επειδή γνώριζε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και θα μπορούσε να σταματήσει τον σιδηρόδρομο, θα πρέπει να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και διατάραξη συγκοινωνιών», λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος.

«Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην απονομή των ορθών κατηγοριών σε βάρος του ανωτέρου υπεύθυνου σε αυτό το ειδικό έγκλημα, του Κ. Καραμανλή», σημειώνει η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος θυμάτων.

Οι καταθέσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα από άλλους συγγενείς.

Αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος Καραμανλή έχει καταθέσει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

