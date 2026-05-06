Δολοφονία στην Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 54χρονο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Δολοφονία, Κρήτη, 21χρονος

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 54χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε τον 21χρονο, χθες, στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο δράστης της δολοφονίας κατηγορείται, επίσης, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Στη σύζυγό του, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη που εμβόλισε το αυτοκίνητο του θύματος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτές θα οριστούν τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται ο 54χρονος και η σύζυγός του, προκειμένου να ασκήσουν τις ποινικές διώξεις σε βάρος τους.

Η διαδικασία εκτυλίσσεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό μυστικότητα, υπό τον φόβο αντιποίνων. Λόγω του τεταμένου κλίματος που επικρατεί στην περιοχή, εξετάζεται το ενδεχόμενο και η διαδικασία των απολογιών να διεξαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταγωγή τους στα δικαστήρια της πόλης.

 

Είχε πυροβολήσει ξανά ο 54χρονος τον 21χρονο το 2024 – Ο ξυλοδαρμός, οι μηνύσεις και η παραβίαση των περιοριστικών όρων

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωνε τα τελευταία χρόνια ο 21χρονος, που έπεσε θύμα δολοφονίας το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είχε κάνει εφιάλτη την ζωή του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, αφού τον είχε χτυπήσει και τον είχε πυροβολήσει κι άλλη φορά στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, τους οποίους παραβίασε. Μάλιστα, η οικογένεια του 21χρονου, αλλά και το ίδιο το θύμα είχαν καταθέσεις μηνύσεις σε βάρος του δράστη και της οικογένειάς του.

Ο δράστης φαίνεται πως δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί τον πόνο από την απώλεια του 17χρονου γιου του, σε τροχαίο το 2023, θεωρώντας ως υπαίτιο τον 21χρονο.

δολοφονία Ηράκλειο

Οι φθορές στην κολώνα φωτισμού και η έγκληση

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2023, μετά τον θάνατο του γιου του 54χρονου, άγνωστοι δράστες μετέβηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου και προκάλεσαν φθορά και συγκεκριμένα αποξήλωσαν μεταλλική κολώνα φωτισμού, στην οποία είχε προσκρούσει το όχημα του 21χρονου. Για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε αυτεπάγγελτη προανάκριση από το Α΄Α.Τ. Ηρακλείου.

Στις 24 Ιουλίου του 2024, η οικογένεια του 21χρονου μετέβη στο Α.Τ. Μαλεβιζίου και εξέφρασε παράπονα για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα -και συγκεκριμένα απειλές- σε βάρος της οικογένειας 54χρονου.

Κλήθηκαν τα μέλη της οικογένειας του 54χρονου, στις 7 Αυγούστου 2024, όπου τους γνωστοποιήθηκαν τα σε βάρος τους παράπονα, αλλά οι ίδιοι δεν αποδέχθηκαν τις κατηγορίες και  παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για το θέμα.

Από το Α.Τ. Μαλεβιζίου έγιναν οι δέουσες συστάσεις-παρατηρήσεις για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον ως προς αποφυγή των συνεπειών του νόμου, τονίζουν οι αστυνομικές πηγές.

δολοφονία Ηράκλειο

Ο ξυλοδαρμός και ο πυροβολισμός

Τον Δεκέμβριο του 2024 η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον 21χρονο να καταγγέλλει ότι ο 54χρονος τον ξυλοκόπησε και πυροβόλησε εναντίον του.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στις 3:45 τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου 2024 εκείνης της ημέρας, ο 21χρονος κατήγγειλε ότι στις 3:00, έξω από το σπίτι του, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κομμάτι ξύλου στα χέρια και στα πόδια, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε μία φορά, προς την κατεύθυνση που βρισκόταν, χωρίς να τραυματιστεί.

Η αδελφή του 21χρονου ήταν εκείνη που αναγνώρισε τον δράστη, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και συνελήφθη από το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας που τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, με την συνδρομή εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Παράλληλα παραγγέλθηκε στο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών η λήψη δείγματος με στόχο την ανακάλυψη τυχόν ιχνών πυρίτιδας από τις παλάμες του δράστη, καθώς και ιατροδικαστική εξέταση τόσο του δράστη όσο και παθόντα.

Επιπλέον, οι ίδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα, την οποία κατείχε ο δράστης νόμιμα.

Δολοφονία, Κρήτη,

Η μήνυση το 2026

Τον Μάρτιο του 2026, ο 21χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 54χρονου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μετέβη στο ΑΤ Μαλεβιζίου στις 19:30 την 4η Μαρτίου 2026, όπου κατέθεσε μήνυση για Παραβίαση Δικαστικής Απόφασης.

Ο δράστης παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου στις 23:10 της ίδιας ημέρας, και συνελήφθη.

Μία ημέρα αργότερα, στις 5 Μαρτίου 2026, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα και η σε βάρος του δικογραφία υποβλήθηκε αρμοδίως.

Επιπλέον το Α.Τ. Μαλεβιζίου με σχετικό έγγραφό του ενημέρωσε  το Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση του σχετικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, με το προαναφερόμενο Βούλευμα επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο οι κάτωθι περιοριστικοί όροι:

α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και

β) της απαγόρευσης προσέγγισης με οποιονδήποτε τρόπο των παθόντων και των οικείων τους, δηλαδή των γονέων τους και των αδελφών τους, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της απαγόρευσης της με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας του (τηλεφωνικής, διαδικτυακής, διά ζώσης κ.λπ.) με τους παθόντες και τους οικείους τους, δηλαδή τους γονείς τους και τους αδελφούς τους, μέχρι την οριστική εκδίκαση των κατ’ αυτού κατηγοριών.

