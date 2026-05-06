Δολοφονία στην Κρήτη: Είχε πυροβολήσει ξανά ο 54χρονος τον 21χρονο το 2024 – Ο ξυλοδαρμός, η μήνυση και η παραβίαση των περιοριστικών όρων

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωνε τα τελευταία χρόνια ο 21χρονος, που έπεσε θύμα δολοφονίας το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είχε κάνει εφιάλτη την ζωή του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, αφού τον είχε χτυπήσει και τον είχε πυροβολήσει κι άλλη φορά στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, τους οποίους παραβίασε. Μάλιστα, το θύμα είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του 54χρονου για παραβίαση της δικαστικής απόφασης.

Ο δράστης φαίνεται πως δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί τον πόνο από την απώλεια του 17χρονου γιου του, σε τροχαίο το 2023, θεωρώντας ως υπαίτιο τον 21χρονο. Το τροχαίο δυστύχημα είχε συμβεί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όταν το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 17χρονος γιος του δράστη της χθεσινής δολοφονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του άτυχου 21χρονου θα γίνει αύριο, Πέμπτη (6/5), όπου οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα του πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο ξυλοδαρμός και ο πυροβολισμός

Η πρώτη φορά που ο 21χρονος είχε καταγγείλει τον 54χρονο, ήταν τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στις 3:45 τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου 2024 εκείνης της ημέρας, ο 21χρονος κατήγγειλε ότι στις 3:00, έξω από το σπίτι του, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κομμάτι ξύλου στα χέρια και στα πόδια, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε μία φορά, προς την κατεύθυνση που βρισκόταν, χωρίς να τραυματιστεί.

Η αδελφή του 21χρονου ήταν εκείνη που αναγνώρισε τον δράστη, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου και συνελήφθη από το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας που τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, με την συνδρομή εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Παράλληλα παραγγέλθηκε στο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών η λήψη δείγματος με στόχο την ανακάλυψη τυχόν ιχνών πυρίτιδας από τις παλάμες του δράστη, καθώς και ιατροδικαστική εξέταση τόσο του δράστη όσο και παθόντα.

Επιπλέον, οι ίδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα, την οποία κατείχε ο δράστης νόμιμα.

Η μήνυση

Τον Μάρτιο του 2026, ο 21χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 54χρονου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μετέβη στο ΑΤ Μαλεβιζίου στις 19:30 την 4η Μαρτίου 2026, όπου κατέθεσε μήνυση για Παραβίαση Δικαστικής Απόφασης.

Ο δράστης παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου στις 23:10 της ίδιας ημέρας, και συνελήφθη.

Μία ημέρα αργότερα, στις 5 Μαρτίου 2026, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα και η σε βάρος του δικογραφία υποβλήθηκε αρμοδίως.

Επιπλέον το Α.Τ. Μαλεβιζίου με σχετικό έγγραφό του ενημέρωσε το Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση του σχετικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, με το προαναφερόμενο Βούλευμα επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο οι κάτωθι περιοριστικοί όροι:

α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και

β) της απαγόρευσης προσέγγισης με οποιονδήποτε τρόπο των παθόντων και των οικείων τους, δηλαδή των γονέων τους και των αδελφών τους, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της απαγόρευσης της με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας του (τηλεφωνικής, διαδικτυακής, διά ζώσης κ.λπ.) με τους παθόντες και τους οικείους τους, δηλαδή τους γονείς τους και τους αδελφούς τους, μέχρι την οριστική εκδίκαση των κατ’ αυτού κατηγοριών.

Οι μαρτυρίες για τον εφιάλτη που βίωνε ο 21χρονος – «Έβαζε κουκούλα και τον παρακολουθούσε»

Η επί 20 χρόνια γειτόνισσα του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, τόνισε πως από την στιγμή του τροχαίου μέχρι και χθες, ο 21χρονος ζούσε μέσα στον φόβο, αφού ο πατέρας είχε φτάσει σε σημείο να φοράει κουκούλα και να τον παρακολουθεί.

Mάλιστα, σημείωσε πως δεν μπορεί να κατανοήσει την πράξη του πατέρα, αφού σε εκείνο το τραγικό τροχαίο, ο Νικήτας έχασε ένα μέρος της ψυχής του, αφού ήταν ο κολλητός του φίλος.

«Πολύ άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Έπαιρνε τηλέφωνο τη μάνα του να βγει έξω να τσεκάρει την περιοχή και να δει μήπως είναι κάπου κρυμμένος. Είχε θλίψη ο Νικήτας, γιατί ήταν ο κολλητός του και έχασε τη ψυχή του στο τροχαίο, έμεινε ένα κομμάτι του εκεί πέρα. Ο άλλος πατέρας σκότωσε το άλλο μισό της καρδιάς του γιου του. Ο γιος του πέθανε και τη μισή καρδιά του την είχε ο Νικήτας πίσω. Ήταν ο κολλητός του» είπε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα του Νικήτα.

Ο Νικήτας είχε δίπλωμα οδήγησης

Τέλος στις όποιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει πως ο Νικήτας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης τη μέρα του τραγικού τροχαίου θέλησε να βάλει η γειτόνισσα του.

«Ο Θεός έκανε θαύμα που είχε ζήσει από το ατύχημα και το θαύμα του Θεού δεν το άντεξε ο πατέρας του άλλου παιδιού. Λυπάμαι για εκείνο το παιδί που έχασε τη ζωή του, αλλά το πήρε ο Θεός. Ήταν ατύχημα. Και ο Νικήτας τότε είχε βγάλει δίπλωμα οδήγησης, γιατί ακούγεται ότι δεν είχε δίπλωμα τότε. Ήταν 18 χρόνων και είχε δίπλωμα. Το αυτοκίνητο του το είχε αγοράσει ο πατέρας του και του το είχαν δώσει. Έγινε το ατύχημα, όπως συμβαίνει… Δεν έπαθε μόνο ο Νικήτας τροχαίο. Συμβαίνουν αυτά» είπε με δάκρυα στα μάτια η γειτόνισσα του άτυχου 21χρονου.

Με δάκρυα στα μάτια, η γειτόνισσα του Νικήτα αναρωτήθηκε:

«Τι μπορώ να πω εγώ για τον Νικήτα; Ο Νικήτας ήταν δίδαγμα για την νεολαία. Εδώ στην Αμμουδάρα ήταν ένα δίδαγμα. Δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτό το παιδί. Δεν έχω λόγια. Το καλύτερο παιδί. Ήταν κολλητός του γιου μου. Ο γιος μου είναι μικρός, είναι 15 χρόνων και έκανε παρέα με τον Νικήτα γιατί τον σπρώχναμε και εμείς προς τα εκεί. Γιατί ο Νικήτας ήταν ένα παιδί που δεν πειράζει μυρμήγκι. Το ‘θελε ο Θεός μαζί του… Δεν έχω λόγια. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι ένας γονέας όταν χάνει το σπλάχνο του με αυτόν τον τρόπο;».

Συγκλονίζει η ξαδέλφη του 21χρονου: «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει»

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε η ξαδέλφη του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η συγγενής του θύματος συγκλονίζει, περιγράφοντας τα όσα είχε ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του, πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου.

«Το παιδί λέει μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό, με κάμερα. Με την κοπέλα του μιλούσε και την ώρα που του έπαιξε την πρώτη και την έφαγε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο την αδελφή του και μας πήρε όλους τηλέφωνο», ανέφερε αρχικά η ξαδέλφη του 21χρονου.

«Ήταν σε επιφυλακή όλοι»

Συνεχίζοντας, η συγγενής του θύματος εξήγησε πως: «Η αδελφή πάλευε και οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”. Προχθές που ήμασταν μαζί του λέω: “Φύγε από την Κρήτη”.

Το παιδί είχε τυραννηστεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια. Ήταν σε επιφυλακή όλοι και τα αδέλφια και όλοι».

«Πριν δύο εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε μέσα στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα.

Έχουμε πάει άπειρες φορές στην αστυνομία, η αδελφή του πάλευε σαν τον σκύλο πάλευε να τον βάλουν στη φυλακή. Είχε γίνει η σκιά του, δεν κοιμόταν κανείς. Η αδελφή του πάλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα. Το παιδί είχε πρόβλημα από την ώρα που γεννήθηκε, έχει κάνει πόσα χειρουργεία καρδιάς και τον βάλαμε μέσα, με το ζόρι τον βάλαμε να κάνει την εγχείρηση. Τον παρακαλούσαμε, ο πατέρας του έκλαιγε, η μάνα του έκλαιγε, λέει: “Αφού θα πεθάνω δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”», πρόσθεσε.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν»

Ακόμα, η ξαδέλφη του 21χρονου, είπε ότι: «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει. Η μαμά του, αυτουνού του παιδιού που είχε σκοτωθεί, είχε πάρει τηλέφωνο και πήγαινε στη δουλειά της μάνας του και την απειλούσανε. Είχε γίνει μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση τραγική.

Η ξαδέλφη μου πήγε, τότε που έγινε τελευταία φορά η απόπειρα να τον σκοτώσει, στην αστυνομία και οι αστυνομικοί της σηκώσανε και χέρι γιατί λέει αυτά που είπε είναι τρελά.

Πριν μια εβδομάδα ήταν από κάτω και με φώναξε η ξαδέλφη μου να πάμε να φάμε γιατί είχε φτιάξει φαγητό και τον είδα και του λέω: “Σήκω φύγε από την Κρήτη”. “Μα όπου και να πάω θα με βρουν, θα με φάνε”, λέει. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν. Τι καλό παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο παιδί».