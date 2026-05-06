Δολοφονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος δράστης, συνελήφθη και η σύζυγός του – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ένα άγριο έγκλημα με «οσμή βεντέτας», σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 21χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του μοναχογιού του το 2023, σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή.

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη. Ο 54χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Μαλεβιζίου, ομολογώντας ότι δολοφόνησε τον 21χρονο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο του δράστη.

Για τη δολοφονία του 21χρονου συνελήφθη για συνέργεια και η σύζυγος του 54χρονου, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που ο δράστης εκτέλεσε το θύμα.

Είχε στήσει καρτέρι στον 21χρονο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Τον παρακολουθούσε μέσα από το αυτοκίνητό του, μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε τον δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο 21χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία, καθώς η μητέρα του βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε νεκρό τον 21χρονο γιο της.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 54χρονος εκτελεί τον 20χρονο στην Αμμουδάρα

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου καταγράφηκε σε ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΚΡΗΤΗ TV. Οι καταιγιστικοί πυροβολισμοί που ακούγονται στο βίντεο προκαλούν ανατριχίλα.

Tο έγκλημα που όλοι φοβόντουσαν και δεν αποτράπηκε

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, τον Δεκέμβριο του 2024 ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 21χρονου Νικήστρατου, του φίλου και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του. Μεταξύ άλλων του είχε επιβληθεί ο όρος να μην προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, τον οποίο σκότωσε στη μέση του δρόμου σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου» είχε υποστηρίξει τότε, αρνούμενος την κατηγορία. «Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιου μου» είχε ισχυριστεί τότε.

Στο πλευρό του πάντα η σύζυγος του και μητέρα του 17χρονου Γιώργου. Τώρα, βρίσκεται και αυτή υπό κράτηση για συνέργεια επειδή ήταν στο αυτοκίνητο του 54χρονου κατά την στιγμή της εκτέλεσης. Αμφότεροι οδηγήθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τα Χριστούγεννα του 2024, έγιναν πολλά που «φώναζαν» ότι η κατάσταση είχε γίνει άκρως επικίνδυνη για τον 21χρονο. Η οικογένεια του δεν έκρυβε τους φόβους της για την σωματική του ακεραιότητα. Είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία, όμως, φέρεται να παραβίαζε ο 54χρονος. Το μυαλό του είχε «κυριευτεί». Για εκείνον η ζωή δεν είχε φως μετά τον θάνατο του μονάκριβου παιδιού του. Ο πόνος της απώλειας τον είχε μεταλλάξει. Είχε γίνει αγνώριστος, λένε όσοι τον ξέρουν.

Η ζωή του ήταν κοιμητήριο-δικαστήρια. Δεν περνούσε εβδομάδα να μην πάει στα δικαστήρια, να μην ρωτήσει πού βρίσκεται η διαδικασία για την υπόθεση του γιου του. Πριν από λίγες ημέρες, στο περιθώριο μιας άλλης ποινικής δίκης με μία χαροκαμένη μάνα που πενθεί για την 26χρονη κόρη της, η μητέρα του 17χρονου Γιώργου και σύζυγος του 54χρονου δράστη, είχε βρεθεί στα δικαστήρια για συμπαράσταση. Εκεί ήταν και άλλοι μαυροντυμένοι γονείς. «Πού βρίσκεται η υπόθεση σας; Τι γίνεται;» την ρώτησαν. «Τίποτα. Το απόλυτο τίποτα» αποκρίθηκε εκείνη απογοητευμένη.

Εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φοβόντουσαν ότι θα προβεί σε κάποια τρέλα.

Η οικογένεια του 21χρονου προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί της

Την ίδια ώρα ο αδικοχαμένος 21χρονος και η οικογένεια του βίωναν έναν ατελείωτο εφιάλτη. Η εμμονή του 54χρονου και το μίσος που έτρεφε για τον νεαρό «σκοτείνιαζε» τις ζωές τους, το γέλιο τους, την καθημερινότητα τους. Με τον Γιώργο ήταν φιλαράκια. Είχε τραυματιστεί στο τροχαίο και είχε νοσηλευθεί στη ΜΕΘ. Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί και εκείνος.

«Προκαλεί σοκ και έντονη ανασφάλεια η εγκληματική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε επανειλημμένως εναντίον του 21χρονου και της οικογένειας του που απεγνωσμένα προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί αυτό από τη νοσηρότητα και την εμμονική συμπεριφορά του 54χρονου» δήλωσε συγκλονισμένη στο Cretalive.gr η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Δεν είναι πολύς καιρός-περιγράφει- που μαζί με την αδερφή του πήγαν νύχτα για μία ακόμα φορά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Τα παιδιά είχαν έρθει πολλές φορές στο γραφείο μου, κλαίγοντας. Χτυπιόντουσαν».

Στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου προσπαθούν να ανασυνθέσουν καρέ-καρέ το αιματοβαμμένο σκηνικό μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό και να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε της εκτέλεσης του 21χρονου.Ευρήματα που θα συνεκτιμηθούν με όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από το ιστορικό της υπόθεσης, καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, δικογραφίες κλπ.