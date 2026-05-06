Παρουσιάστηκε το τουρκικό Eurofighter με πυραύλους Meteor – Αίνιγμα τι θα κάνει το Κατάρ

Το μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter Typhoon παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με την τουρκική σημαία στην Έκθεση SAHA 2026. Μαζί με αυτό παρουσιάστηκαν και οι πύραυλοι Meteor, τους οποίους τελικά παίρνει η Τουρκία. Ωστόσο, φαίνεται ότι μένει χωρίς την προμήθεια μεταχειρισμένων μαχητικών, αφού το Κατάρ κάνει δεύτερες σκέψεις μετά τον πόλεμο με το Ιράν και τη στάση που κράτησε ο ίδιος ο Ερντογάν.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένα μοντέλο πλήρους κλίμακας του μαχητικού αεροσκάφους Typhoon εκτίθεται στην αμυντική έκθεση SAHA 2026, στην Κωνσταντινούπολη.

Η λεπτομέρεια της τουρκικής σημαίας, η οποία ήταν χαραγμένη στο κάθετο ουραίο τμήμα, τράβηξε την προσοχή. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προστίθεται τουρκική σημαία στην πλατφόρμα, η οποία είχε προηγουμένως παρουσιαστεί με τις σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών-χρηστών.

Η Τουρκία υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon τον Οκτώβριο του 2025. Η τελική συναρμολόγηση των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις εγκαταστάσεις του Lancashire/Warton, και οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2030.

Ο τουρκικός ιστότοπος SavunmaSanayiST παρουσίασε βίντεο με το μαχητικό τέταρτης γενιάς που προμηθεύεται η Τουρκία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να απαντήσει στα ελληνικά Rafale και στα F-35.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon θα παραδοθούν σταδιακά στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Στην πρώτη φάση, 6 αεροσκάφη θα προστεθούν το 2030, 8 αεροσκάφη το 2031 και 6 αεροσκάφη το 2032.

Μια άλλη αξιοσημείωτη πτυχή της διαδικασίας είναι η επιλογή που αφορά το Κατάρ. Η μεταφορά ορισμένων από τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon του Κατάρ στην Τουρκία εξετάζεται ως εναλλακτική λύση.

Οι μικρότεροι χρόνοι παράδοσης, οι λειτουργικά έτοιμες πλατφόρμες και η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας μετάβασης είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αυτό το μοντέλο ξεχωρίζει.

Αυτή η επιλογή ξεχωρίζει ως μέρος της στρατηγικής της Τουρκίας για την ταχεία κάλυψη του χάσματος δυνατοτήτων μέχρι την άφιξη νέων αεροσκαφών το 2030.

Ωστόσο, η στάση υπέρ του Ιράν που κράτησε η Τουρκία κατά τον πρόσφατο πόλεμο, αλλά και το γεγονός ότι όχι μόνο δεν καταδίκασε τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον του Κατάρ, αλλά δεν έστειλε ούτε στρατιωτική βοήθεια – σε αντίθεση με την Ελλάδα – δημιούργησαν τριγμούς στις μεταξύ τους σχέσεις, με αποτέλεσμα το θέμα της πρόσκτησης μεταχειρισμένων μαχητικών να είναι στον αέρα.

Σχετικά με τους πυραύλους SCALP, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο, διότι η μεταφορά τέτοιων στρατηγικών όπλων από το Κατάρ στην Τουρκία απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας ως χωρών-κατασκευαστριών. Αν και το Λονδίνο είναι υποστηρικτικό, το Παρίσι συχνά θέτει προσκόμματα σε πωλήσεις όπλων που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, μια ενδεχόμενη απουσία των συγκεκριμένων πυραύλων από το πακέτο θα οφειλόταν πιθανότατα σε αυτές τις διεθνείς αδειοδοτήσεις και όχι σε κάποια απόφαση του Κατάρ να αποστασιοποιηθεί από την Τουρκία.

Η Άγκυρα, ωστόσο, ελπίζει ότι θα μπορέσει να μεταπείσει το Κατάρ και υπολογίζει πως τόσο οι νέες παραδόσεις μαχητικών όσο και οι πιθανές επιλογές προμήθειας μεταχειρισμένων αεροσκαφών θα ανοίξουν τον δρόμο για έναν σημαντικό μετασχηματισμό στο απόθεμα μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία συνεχίζει να αναπτύσσει τα δικά της επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, με τα προγράμματα KIZILELMA, ANKA-3 και KAAN. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο jet drone, το Bayraktar KIZILELMA, έχει προγραμματιστεί να ενταχθεί σε υπηρεσία στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία από φέτος.